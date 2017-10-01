В Башкирии председатель совета Дуванского района ушел в отставку

- Кадастровая стоимость указанной земли превышала 3,6 млн рублей, - сообщили в генпрокуратуре. - Впоследствии на основании данной выписки участок был зарегистрирован в единоличную собственность председателя совета района. При этом в справке о доходах мужчина занизил свою долю в праве собственности на землю и не принял мер по урегулированию конфликта интересов.