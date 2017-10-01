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В Башкирии председатель совета Дуванского района ушел в отставку

1 октября 2017, 14:47
Это произошло после прокурорской проверки.

Прокуратура Дуванского района Башкирии выявила грубые нарушения законодательства при распоряжении муниципальным имуществом, сообщили в генеральной прокуратуре России.

В ходе проверки было установлено, что в декабре 2016 года один из сотрудников Ариевского сельсовета изготовил выписку из похозяйственной книги, он внес ложные сведения о наличии у председателя совета Дуванского района Тагира Зарипова права пользования участком в деревне Маржангулово площадью более 1,7 га.

- Кадастровая стоимость указанной земли превышала 3,6 млн рублей, - сообщили в генпрокуратуре. - Впоследствии на основании данной выписки участок был зарегистрирован в единоличную собственность председателя совета района. При этом в справке о доходах мужчина занизил свою долю в праве собственности на землю и не принял мер по урегулированию конфликта интересов.

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».

Прокуратурой было внесено представление в совет Дуванского района с требованием инициировать процедуру отставки председателя совета в связи с утратой доверия и прекращения его полномочий депутата.

Напомним, ранее его конкурент на выборах в депутаты райсовета Адигам Тляпов просил суд отменить решение о признании выборов состоявшимися в округе № 10 в Дуванском районе, в котором и победил Тагир Закиров. Территориальная избирательная комиссия Дуванского района согласилась отменить итоги голосования в округе, по которому прошёл действующий председатель совета.

- После прокурорского вмешательства мужчина сложил с себя полномочия председателя райсовета,- сообщили в генеральной прокуратуре России.

На официальном сайте Дуванского района сообщается, что исполняющим обязанности председателя районного совета является Владимир Храмцов, председатель СПК «Ярославский», депутат райсовета от «Единой России» по 17 округу.

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