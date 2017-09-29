В Уфе распродают участки под строительство частных домов

Всего выставлено семь лотов:
- ул. Новомаксимовская, площадью 895 кв.м, начальная цена - 486,6 тыс руб;
- д. Самохваловка, площадью 1514 кв.м., начальная цена - 1,063 млн руб;
- с. Нагаево, пер.Клубничный, рядом с домом 3Б, площадью 711 кв.м., начальная цена - 435,3 тыс руб;
- д. Королево. ул. Королевская, площадью 1013 кв, начальная цена - 547,8 тыс руб;
- с. Нагаево, квартал 13, площадью 1505 кв.м., начальная цена - 921,6 тыс руб;
- с. Нагаево, квартал 40, площадью 1510 кв.м., начальная цена - 924, 6 тыс руб.
Аукцион начнётся в три часа дня по адресу: Уфа, проспект Октября, 56/3 (кабинет 524).