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В Уфе распродают участки под строительство частных домов

29 сентября 2017, 10:05
Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы 3 ноября проведет аукционы по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Всего выставлено семь лотов:

- ул. Новомаксимовская, площадью 895 кв.м, начальная цена - 486,6 тыс руб;

- д. Самохваловка, площадью 1514 кв.м., начальная цена - 1,063 млн руб;

- с. Нагаево, пер.Клубничный, рядом с домом 3Б, площадью 711 кв.м., начальная цена - 435,3 тыс руб;

- д. Королево. ул. Королевская, площадью 1013 кв, начальная цена - 547,8 тыс руб;

- с. Нагаево, квартал 13, площадью 1505 кв.м., начальная цена - 921,6 тыс руб;

- с. Нагаево, квартал 40, площадью 1510 кв.м., начальная цена - 924, 6 тыс руб.

Аукцион начнётся в три часа дня по адресу: Уфа, проспект Октября, 56/3 (кабинет 524).

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