Управляющие компании Уфы задолжали за теплоснабжение почти 2 млрд рублей

В связи с таким плачевным положением дел представители МУП УИС задались резонными вопросами. Если это жители не оплачивают коммунальные услуги, то почему управляющие компании не ведут с ними работу? Или все-таки жителям домов стоит более тщательно подходить к выбору управляющих компаний и отслеживать их работу? А если УК не справляется со своей работой, то ставить вопрос о ее замене?