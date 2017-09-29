Управляющие компании Уфы задолжали за теплоснабжение почти 2 млрд рублей

Сегодня, 29 сентября, представители МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) опубликовали обращение к управляющим компаниям и горожанам, задолжавшим оплату за тепло.
По данным МУП УИС, дебиторская задолженность предприятия на 1 августа текущего года превысила 1 672,5 млн. рублей.
- Почему-то некоторые управляющие компании города считают возможным отказаться производить своевременную оплату за поставленные энергоресурсы, - прокомментировали накопившиеся долги представители ресурсоснабжающей организации.
Например, ООО «Высотка», которое обслуживает дом по ул. Акназарова, 21, с момента заключения договора с МУП УИС, т.е. с 1 ноября 2016 года, не заплатило еще ни копейки. На сегодняшний день долг составляет почти 4 млн. рублей.
Около 20 млн. рублей должно ООО «Дом», обслуживающее пять домов по ул. Бакалинская, 48, Баргузинская, 19/1, Красноводская, 3, Менделеева, 128/1 и Менделеева, 145. Более 9 млн. рублей должен ООО «ИЖФС-3» - в их ведении 9 домов по ул. Ахметова, 275/1, Ахметова, 298, Летчиков, 11, 14, 16/1, 18, 9, Шмидта 16, 16/1.
Больше 8 млн рублей долга числится за ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Капиталстрой», которое обслуживает пять домов по ул.Левитана, 36/5, Островского, 14, Правды, 29, Правды, 39/2, Ухтомского, 17/2.
ООО УК «Уютный дом», обслуживающее пять домов по ул. Ахметова, 355, Менделеева, 7, Первомайская, 66/2, Бакалинская, 68/6, Ст. Злобина, 38, задолжало более 3 млн. рублей.
ООО «АЛЕКСАНДР» должно более 6 млн. рублей – обслуживает дома по ул. Ахметова.
За ООО «УК «Жилсервис» числится долг более 6 млн. рублей (обслуживает дома по ул. Рабкоров и С.Перовской).
ООО «БАШЖИЛХОЗ» накопило долгов на сумму более 4 млн. рублей (обслуживает дом по ул. Аксакова, 58).
И это далеко не полный список должников. Только с начала года юристы предприятия подали 527 исков на общую сумму около 2 млрд. рублей. А на ранее упомянутые ООО «Дом», ООО «Высотка», ООО «БАШЖИЛХОЗ» поданы исковые заявления в Арбитражный суд РБ о признании организаций несостоятельными (банкротами).
В связи с таким плачевным положением дел представители МУП УИС задались резонными вопросами. Если это жители не оплачивают коммунальные услуги, то почему управляющие компании не ведут с ними работу? Или все-таки жителям домов стоит более тщательно подходить к выбору управляющих компаний и отслеживать их работу? А если УК не справляется со своей работой, то ставить вопрос о ее замене?
Напомним, весной этого года для повышения собор за ресурсы МУП УИС перешло на прямые расчеты с населением. Теперь жильцы домов, чтобы не попасть в число должников по вине недобросовестной управляющей компании, могут платить напрямую ресурсоснабжающей организации. А этом случае средства поступают на счет МУП УИС день в день и в полном объеме.