Глава Башкирии назвал, чему можно поучиться у Омской области

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Омской области Виктор Назаров подписали соглашение между региональными правительствами о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных областях. Соглашение было заключено в рамках третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Как пояснили в пресс-службе главы РБ, документ подписан сроком на пять лет. Помимо этого, в присутствии глав регионов было подписано соглашение о сотрудничестве между директором ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» Эльшадом Теляшевым, представлявшим Нефтехимический территориальный кластер Башкирии, и председателем правления Ассоциации содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области Олегом Молоштановым.
- Омская группа компаний «Титан» и наши предприятия совместно создадут нефтехимический кластер. 20 лет, 200 млрд рублей инвестиций – это очень неплохая, интересная тема, которую мы будем двигать, - уточнили после подписания участники церемонии.
Комментируя для журналистов только что подписанные соглашения, глава Башкирии Рустэм Хамитов пояснил, что важна не только нефтехимия, но и агропромышленное производство.
- В последнее время Омская область добилась хороших результатов по глубокой переработке зерна. У нас в этом году неплохой урожай – более 3,5 млн тонн. И мы видим, что есть убыточность сырья для нашего агропромышленного комплекса. Некуда его сегодня реализовать по хорошей цене. Если бы была глубокая переработка зерна, как она присутствует в Омской области, мы имели бы совершенно другую ситуацию, - рассказал глава Башкирии.
Рустэм Хамитов рассказал также новости о сотрудничестве с Казахстаном.
- Из Казахстана к нам уже подошла автомобильная дорога, которая соединит Китай и центральную часть России. Часть этой крупной транспортной артерии пройдёт и по территории нашей республики. Собственно говоря, мы в постоянном контакте. Сейчас готовимся к российско-казахстанскому форуму, который будет проходить в ноябре в Челябинске. Думаю, там нам удастся показать свои наработки в этой части, - пояснил глава Башкирии.
Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов дал общую оценку нынешнему уфимскому форуму малого бизнеса в регионах ШОС и БРИКС.
- Я был здесь в прошлом году и особо отмечаю, что дискуссия становится всё более предметной, конкретной, содержательной. Она даёт не просто пищу для размышления, а позволяет вырабатывать конкретные рекомендации. Мы сегодня уже говорили о том, что эти рекомендации надо переводить в практическую плоскость через те же отраслевые министерства, которые оказывают поддержку форуму, - отметил он.
Для справки
По официальным данным, в 2016 году товарооборот между Башкирией и Омской областью вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом и составил около 3,2 млрд рублей. В числе основных товаров, которые Башкирия поставляет в Омскую область, – колбасные изделия, молоко и сливки, обувь, мебель, топочный мазут, кровельные материалы, синтетический каучук, сода кальцинированная и удобрения. В обратном направлении из Омской области ввозятся сыры, ликеро-водочные изделия, пиво, дизельное топливо, лифты, шины и покрышки для легковых и грузовых автомобилей.