Глава Башкирии назвал, чему можно поучиться у Омской области

- Я был здесь в прошлом году и особо отмечаю, что дискуссия становится всё более предметной, конкретной, содержательной. Она даёт не просто пищу для размышления, а позволяет вырабатывать конкретные рекомендации. Мы сегодня уже говорили о том, что эти рекомендации надо переводить в практическую плоскость через те же отраслевые министерства, которые оказывают поддержку форуму, - отметил он.