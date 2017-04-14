Рустэм Хамитов и Игорь Сечин подписали соглашение в Петербурге

Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества.

Подписи под документом поставили глава Башкирии Рустэм Хамитов и главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин, сообщается на официальном сайте главы региона.

В соглашении говорится об участии «Роснефти» в реализации социальных проектов, в том числе в области физической культуры и спорта. Правительство Башкирии в свою очередь примет меры по стимулированию инвестиционной активности и улучшению условий ведения бизнеса.

– Подписанное сегодня соглашение имеет принципиальное значение для республики. Оно определяет объём и содержание благотворительной программы «Роснефти» в Башкортостане. Документ предполагает реализацию важных социальных проектов, в том числе в муниципалитетах региона, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Перечень объектов формировался с учётом пожеланий муниципалитетов.

– «Роснефть» недавно начала работу в республике, однако наше конструктивное сотрудничество с руководством Башкортостана динамично развивается. Уже есть конкретные результаты совместной работы, имеющие значение как для компании «Башнефть», так и для экономики региона, – отметил Игорь Сечин. – В дальнейшем мы планируем завершить модернизацию уфимской группы заводов, что положительным образом скажется на развитии производственной базы компании. Кроме того, благодаря реализации намеченных социальных программ мы рассчитываем существенно повысить уровень жизни в республике.

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