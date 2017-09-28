"Яндекс" обновил панорамы городов Башкирии, сообщили в пресс-службе компании. Панорамомобиль со специальным фотооборудованием на крыше проехал по Башкирии в июне текущего года и заново сфотографировал улицы Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.