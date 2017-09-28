"Яндекс" обновил панорамы городов Башкирии, сообщили в пресс-службе компании. Панорамомобиль со специальным фотооборудованием на крыше проехал по Башкирии в июне текущего года и заново сфотографировал улицы Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.
На фотографиях появились новые сооружения и здания, построенные за три года – торговые центры, дома и Затонский мост через реку Белую.
Всего в Башкирии было сделано 43 тысячи панорамных снимков, из которых получилось 11 тысяч круговых панорам, которые охватывают 955 километров улиц и дорог.