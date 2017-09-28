Стерлитамак попал в рейтинг с самой дешевой краткосрочной арендой в стране

На первом месте с самой высокой ставкой краткосрочной аренды неожиданно оказался Владивосток. Средняя ставка посуточной аренды в городе составила 2,44 тыс. рублей – больше, чем в крупных туристических центрах. Это может быть связано как с сезонным всплеском событийной активности в регионе, принимающем, в числе прочего, Восточный экономический форум и международный музыкальный фестиваль V-ROX, так и с нарастающей популярностью Приморского края у путешественников из азиатских стран.