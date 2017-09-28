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Стерлитамак попал в рейтинг с самой дешевой краткосрочной арендой в стране

28 сентября 2017, 15:17
Стоимость посуточной аренды составляет менее 1 тысячи рублей.

Стерлитамак и Киров попали в рейтинг с самой дешевой краткосрочной арендой. Данные опубликованы рейтингом «Avito Недвижимость». В число городов с минимальными ставками вошли также Магнитогорск, Волжский и Курск.

На первом месте с самой высокой ставкой краткосрочной аренды неожиданно оказался Владивосток. Средняя ставка посуточной аренды в городе составила 2,44 тыс. рублей – больше, чем в крупных туристических центрах. Это может быть связано как с сезонным всплеском событийной активности в регионе, принимающем, в числе прочего, Восточный экономический форум и международный музыкальный фестиваль V-ROX, так и с нарастающей популярностью Приморского края у путешественников из азиатских стран.

На втором месте расположилась Москва, где суточная стоимость аренды достигла 2,3 тыс. рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Город
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