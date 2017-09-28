Бизнес Уфы осваивает цифровой маркетинг

Наиболее интересной была вторая часть семинара – практическая. Ведущий менеджер по рекламным стратегиям myTarget by Mail.Ru Group Руслан Осин рассказал непосредственно о том, как искать свою целевую аудиторию и подавать ей рекламу. Достаточно ответить на довольно простые вопросы: каков пол, возраст, социальное положение и уровень доходов потенциального покупателя, каковы его интересы. С учетом того, что у большинства людей сегодня есть личные акаунты в соцсетях, сделать это несложно. Следующий шаг – создание хорошего баннера. Он, как пояснил Осин, должен быть ярким и контрастным, но при этом не раздражающим. Есть и ряд других важных моментов: установлено, например, что баннер пользователь смотрит по определенной схеме, а внимание на нем концентрирует не более 8-10 секунд. Большое значение имеет персонализированное обращение и четкий call-to-action (призыв к действию – прим.ред.).