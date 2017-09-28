Бизнес Уфы осваивает цифровой маркетинг

В Holiday Inn Ufa в минувшую среду собрались более 120 представителей малого и среднего бизнеса города. Основной состав участников – компании, ведущие продажи в различных отраслях, работающие как на потребителя, так и в сегменте B2B (бизнес для бизнеса – прим.), а также в финансовом секторе. Их работа и прибыль во многом зависит от того, какую рекламу они дают в интернете.
- Я понимаю, что все идет к цифровым способам продвижения, - пояснил Медиакорсети участник семинара, представитель ООО «Урбан групп» Руслан Бадердинов. – Мы не так давно начали продвигать бизнес в интернете , после введения нового направления правильного питания. Сейчас используем для рекламы только социальную сеть Instagram. Насколько она эффективна, пока оценить сложно. Применять таргетированную рекламу мы планируем в самом ближайшем будущем, и надеемся, что это позволит нам обогнать конкурентов.
Семинар по цифровому маркетингу был поделен на теоретический и практический блоки. В первой части представитель компании Mail.Ru Group Радик Култаев рассказал участникам о трендах интернет-продвижения и рекламной платформе компании myTarget. По его словам, таргетированной рекламе сегодня отдают предпочтение прежде всего потому, что она позволяет наилучшим образом определить группы людей, которым будут интересны предложения конкретной фирмы.
- В последние годы мы видим тренд: бюджеты компаний перенаправляются из oфф-лайн каналов в онлайн-каналы, - отметил Радик Култаев. – В интернете можно охватить рекламой гораздо больше людей, чем, например, на телевидении. Люди постоянно присутствуют в социальных сетях, и каждый бизнес знает, что предлагать рекламу нужно там, где человек находится чаще. И лучше выделять аудиторию по небольшим группам, и каждой из них показывать разные сообщения, поскольку у них разные потребности. Следует отметить, что таргетированная реклама всегда дешевле обычной, а это очень важный момент для бизнеса с учетом кризисных явлений в экономике.
Наиболее интересной была вторая часть семинара – практическая. Ведущий менеджер по рекламным стратегиям myTarget by Mail.Ru Group Руслан Осин рассказал непосредственно о том, как искать свою целевую аудиторию и подавать ей рекламу. Достаточно ответить на довольно простые вопросы: каков пол, возраст, социальное положение и уровень доходов потенциального покупателя, каковы его интересы. С учетом того, что у большинства людей сегодня есть личные акаунты в соцсетях, сделать это несложно. Следующий шаг – создание хорошего баннера. Он, как пояснил Осин, должен быть ярким и контрастным, но при этом не раздражающим. Есть и ряд других важных моментов: установлено, например, что баннер пользователь смотрит по определенной схеме, а внимание на нем концентрирует не более 8-10 секунд. Большое значение имеет персонализированное обращение и четкий call-to-action (призыв к действию – прим.ред.).
Весь семинар прошел в режиме интерактива. Участники постоянно задавали спикерам вопросы: в каких социальных сетях лучше давать рекламу, как лучше искать свою аудиторию и как отслеживать эффективность размещения рекламы. Руслан Осин рассказал также о том, как размещать рекламу по почтовому адресу и по поисковым запросам. В отдельных вопросах звучала неуверенность в том, что таргетированная реклама действительно самая эффективная. Однако услышав в ответ описание конкретных ситуаций из работы myTarget, увидев показатели и примеры работы, участники убеждались в обратном.
- Уровень знаний именно по таргетированной рекламе в регионах пока остается достаточно низким, - пояснил после семинара Руслан Осин. - Люди знают, например, что такое контекстная реклама, но чего-то нового побаиваются. Мы хотели охватить перспективный бизнес в Башкортостане, и в Уфе в частности. И для этого у нас есть прекрасные партнеры из «Альфа-Банка», с которыми мы исколесили уже буквально всю страну.
По оценке Осина, Уфа в плане развития бизнеса очень перспективна, и именно поэтому Mail.Ru Group уже не в первый раз проводит здесь семинары и конференции:
- То, что мы возвращаемся сюда снова и снова – результат того, что мы видим здесь достаточно живую и качественную аудиторию. Это видно и по вопросам из зала, и по глазам людей во время докладов.
Довольными остались и участники семинара. По признанию многих, полученную ценную практическую информацию они планируют активно использовать при развитии своего бизнеса.
- Как показывает практика, 95% наших продаж – это клиенты, которые пришли из интернета, поэтому реклама и таргетинг нас очень интересуют, - говорит участник семинара Ильдар Багаутдинов, представитель ООО «РусВилтехника». – Мы как раз планируем ввести mail-таргетинг, так что мероприятие очень актуально. Я услышал то, что хотел, и еще больше удостоверилсяв том, что буду внедрять эту систему.
Завершился семинар традиционным розыгрышем подарков от Альфа-Банка. Сувенирные призы получили трое участников встречи, которых определили с помощью лототрона. Так как Альфа-Банк является официальным Европейским банком Чемпионата мира по футболу 2018, все подарки – рюкзаки, ручки, блокноты – были украшены символикой FIFA.
- Мы постоянно проводим мероприятия для предпринимателей, - отметил директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Уфе Александр Леденев. – Банк помогает не только находить финансовые решения, но и активно участвует в повышении уровня знаний представителей бизнеса. Реклама в интернете, понимание процессов, способов обращения к аудитории – все это влияет на прибыль компании, повышает конкурентоспособность. Мы хотим, чтобы бизнес города был сильным, пользовался современными возможностями, именно поэтому приглашаем и действующих, и потенциальных клиентов.