Выходец из Башкирии назначен главой Фонда реновации жилищного фонда Москвы

Из опубликованной биографии Анатолия Константинова известно, что он родился 1 июня 1956 года в деревне Никольское Альшеевского района Башкирии, но сознательную часть своей жизни провел в Москве. В Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева он получил специальность «инженер-строитель». 38 лет проработал в московском Домостроительном комбинате №1 (ДСК-1), пройдя там карьерную лестницу от старшего инженера до руководителя предприятия. По данным мэрии Москвы, под руководством Анатолия Константинова ДСК-1 ввел в строй более 30 млн кв. м недвижимости в такиз микрорайонах Москвы, как Крылатское, Братеево, Строгино, Солнцево, Тропарево, Митино, Бутово и других.