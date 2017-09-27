Выходец из Башкирии назначен главой Фонда реновации жилищного фонда Москвы

Мэр Москвы Серей Собянин подписал распоряжение, согласно которому Фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил Анатолий Константинов, уроженец Альшеевского района Башкирии. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Как следует из официального сообщения, Фонд займется реализацией программы реновации жилищного фонда, в которую московские власти намерены инвестировать в первые три года планируют вложить 300 млрд руб.
Из опубликованной биографии Анатолия Константинова известно, что он родился 1 июня 1956 года в деревне Никольское Альшеевского района Башкирии, но сознательную часть своей жизни провел в Москве. В Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева он получил специальность «инженер-строитель». 38 лет проработал в московском Домостроительном комбинате №1 (ДСК-1), пройдя там карьерную лестницу от старшего инженера до руководителя предприятия. По данным мэрии Москвы, под руководством Анатолия Константинова ДСК-1 ввел в строй более 30 млн кв. м недвижимости в такиз микрорайонах Москвы, как Крылатское, Братеево, Строгино, Солнцево, Тропарево, Митино, Бутово и других.
Анатолий Константинов покинул должность генерального директора после покупки комбината финансово-строительной корпорацией «Лидер». В последнее время работал заместителем директора принадлежащего московской мэрии застройщика - АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов».