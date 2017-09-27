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В Уфе у налогового инспектора изъяли недвижимость общей суммой 18 млн руб

27 сентября 2017, 15:12
Доходы сотрудницы не позволили бы купить ей купить дорогостоящее жилье.

Прокуратура Башкирии изъяла у сотрудницы межрайонной налоговой инспекции четыре дорогих квартиры. Как оказалось, женщина не смогла бы их приобрести на свои указанные доходы.

Известно, что налоговый инспектор успела приобрести три квартиры в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в уфимском жилом комплексе «Грин парк». Общая стоимость жилья была свыше 18 миллионов рублей.

Как оказалось, доходы госслужащей не позволяли ей делать такие дорогие покупки. Для прикрытия она оформила квартиры на свою маму. Более того, женщина скрыла свои доходы от сдачи жилья в аренду и не уплатила налоги.

Отметим, что ранее налоговый инспектор привлекалась к ответственности за посредничество в передаче взятки. Тогда она была осуждена к 5 годам лишения свободы условно и 2 миллионам рублей штрафа.

Во время расследования коррупционного преступления прокуратура обнаружила у нее указанную недвижимость. Женщина не смогла доказать законность получение денег на покупку дорогих квартир. По закону в таком случае имущество подлежит изъятию.

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