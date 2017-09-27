В МВД Уфы подтвердили информацию о поисках сбежавшего пациента психбольницы

На днях в СМИ и соцсетях появилась информация, о появившимся в Уфе маньяке, который якобы сбежал из психиатрической больницы. Накануне, 26 сентября по сети разлетелась и ориентировка на предполагаемого преступника.
Мы обратили в полицию за официальным комментарием, где нам подтвердили, что поиски маньяка действительно ведутся:
- В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски разыскиваемого человека. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в ближайшее отделение полиции, - прокомментировали в управлении МВД.