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В МВД Уфы подтвердили информацию о поисках сбежавшего пациента психбольницы

27 сентября 2017, 16:31
За сутки по сети разлетелась ориентировка, на сбежавшего из психиатрической клиники пациента.

На днях в СМИ и соцсетях появилась информация, о появившимся в Уфе маньяке, который якобы сбежал из психиатрической больницы. Накануне, 26 сентября по сети разлетелась и ориентировка на предполагаемого преступника.

Мы обратили в полицию за официальным комментарием, где нам подтвердили, что поиски маньяка действительно ведутся:

- В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски разыскиваемого человека. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в ближайшее отделение полиции, - прокомментировали в управлении МВД.

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