Российский «Аэрофлот» получил признание в Америке

«Мы горды тем, что наш сервис оценен на «пять звезд» в Соединенных Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок. Рейтинг APEX — это всемирно известный американский знак качества. В этом году он присужден по итогам глобального исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое охватило миллионы людей на всех континентах и проведено с помощью инновационных методик. Для Аэрофлота большая честь присоединить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке», - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.