Российский «Аэрофлот» получил признание в Америке

Уточняется, что высший рейтинг был присужден российскому авиаперевозчику в одной из самых престижных категорий – «Глобальная авиакомпания». Помимо нее, рейтинги присуждаются в номинациях «Крупные региональные авиакомпании», «Местные авиалинии» и «Лоукостеры».
Как сообщили «Новые Известия» со ссылкой на официальный сайт «Аэропорта», это был первый рейтинг ассоциации APEX, составленный и опубликованный только на основе сертифицированных отзывов авиапассажиров. При этом, по словам авторов исследования, оно проводилось с использованием самых передовых методик.
«Мы горды тем, что наш сервис оценен на «пять звезд» в Соединенных Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок. Рейтинг APEX — это всемирно известный американский знак качества. В этом году он присужден по итогам глобального исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое охватило миллионы людей на всех континентах и проведено с помощью инновационных методик. Для Аэрофлота большая честь присоединить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке», - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.
В авиакомпании подчеркивают, что «данное признание ценно вдвойне, поскольку получено Аэрофлотом в непростых геополитических условиях».
Соревнование за звание лучших по версии APEX отличалось широким масштабом и острой конкуренцией. Всего в нем приняли участие 470 авиакомпаний. По итогам голосования пассажиров пятизвездный рейтинг получили 12% участников. Еще 15% стали обладателями рейтинга «четыре звезды». В списке пятизвездных Аэрофлот – единственная авиакомпания из России и одна из шести европейских.
Рейтинги APEX в определенной степени являются аналогом исследования консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров. Однако в рейтинге британского агентства большую роль играют оценки экспертов, в том числе в ходе аудита сотен критериев качества, а не мнения клиентов авиакомпании.