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Ленара Иванова: В Башкирии работающие пенсионеры уходят в тень

27 сентября 2017, 11:51
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова отметила, что работающих пенсионеров в Башкирии становится все меньше.

- Если на 1 января в Башкирии было 224 тысячи работающих пенсионеров, то на 1 июля – 205 тысяч, - сказала сегодня журналистам Ленара Иванова. – Хотя раньше их доля была 40%.

Теперь эта цифра снизилась до 22%.

По словам Ленары Ивановой, это происходит не из-за того, что пенсионеры не хотят зарабатывать дополнительные деньги к пенсии, а из-за того, что правительство отменило индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

- Я думаю, что они уходят в тень, - сказала Ленара Иванова.

То есть многие теперь работают нелегально, чтобы нигде не числиться и их пенсии были бы проиндексированы.

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