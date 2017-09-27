Ленара Иванова: В Башкирии работающие пенсионеры уходят в тень

- Если на 1 января в Башкирии было 224 тысячи работающих пенсионеров, то на 1 июля – 205 тысяч, - сказала сегодня журналистам Ленара Иванова. – Хотя раньше их доля была 40%.
Теперь эта цифра снизилась до 22%.
По словам Ленары Ивановой, это происходит не из-за того, что пенсионеры не хотят зарабатывать дополнительные деньги к пенсии, а из-за того, что правительство отменило индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
- Я думаю, что они уходят в тень, - сказала Ленара Иванова.
То есть многие теперь работают нелегально, чтобы нигде не числиться и их пенсии были бы проиндексированы.