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В Уфе сегодня начинается отопительный сезон

26 сентября 2017, 08:46
Соответствующее постановление подписал вчера глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

О начале отопительного сезона мэр города сообщил сегодня на оперативке в администрации Уфы.

- Это не означает, что тепло появится во всех домах одновременно, - подчеркнул Ирек Ялалов, пояснив, что тепло на объекты будет подаваться постепенно.

На сегодня отопление подано в большинство соцобъектов города - в больницы, школы, детсады, а также в некоторые жилые дома. Глава администрации Уфы подчеркнул, что подключить отопление можно и до начала отопительного периода, это зависит от самих собственников.

- Никто вам не мешает работать с ресурсоснабжающими организациями и раньше подключать тепло, - заметил Ирек Ялалов.

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