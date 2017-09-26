В Уфе сегодня начинается отопительный сезон

О начале отопительного сезона мэр города сообщил сегодня на оперативке в администрации Уфы.
- Это не означает, что тепло появится во всех домах одновременно, - подчеркнул Ирек Ялалов, пояснив, что тепло на объекты будет подаваться постепенно.
На сегодня отопление подано в большинство соцобъектов города - в больницы, школы, детсады, а также в некоторые жилые дома. Глава администрации Уфы подчеркнул, что подключить отопление можно и до начала отопительного периода, это зависит от самих собственников.
- Никто вам не мешает работать с ресурсоснабжающими организациями и раньше подключать тепло, - заметил Ирек Ялалов.