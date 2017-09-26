В Уфе пройдет самый масштабный фестиваль короткометражного кино

Как сообщили в министерстве культуры Башкирии, в этом году состоится уже XX-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Известно, что этот кинофорум объединяет множество стран и континентов. Показы пройдут одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Ярославле и Праге, Лос-Анджелесе и Уфе и многих других городах.