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В Уфе пройдет самый масштабный фестиваль короткометражного кино

26 сентября 2017, 17:05
Уже в этот четверг, 28 сентября, в Уфе стартует самый большой в мире зрительский фестиваль.

В этот день в кинотеатре «Родина» пройдет показ короткометражных фильмов из разных стран мира под традиционным слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль».

Как сообщили в министерстве культуры Башкирии, в этом году состоится уже XX-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Известно, что этот кинофорум объединяет множество стран и континентов. Показы пройдут одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Ярославле и Праге, Лос-Анджелесе и Уфе и многих других городах.

По итогам просмотров лучший фильм выберут зрители. Перед просмотром каждому будет дан бланк голосования, чтобы зрители смогли сами выбрать лучший фильм. Финальный показ пройдет в Нью-Йорке, где и определят победителя фестиваля.

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