На Московском международном кинофестивале покажут фильмы из Башкирии

В том числе покажут«Из Уфы с любовью» и «Дикарь».

С 22 по 29 июня в Москве пройдет один из самых престижных в мире кинофестивалей – ММКФ (Московский международный кинофестиваль), на котором покажут и фильмы из Башкирии, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

23 июня на кинофестивале покажут «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, который создан на грант главы республики при участии студии «Башкортостан».

Также покажут ленту «Дикарь» режиссёра Фарзаны Утарбаевой производства киностудии «Башкортостан». И в Большом зале Дома кино продемонстрируют работы кинематографистов Башкортостана.

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