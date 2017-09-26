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«Салават Юлаев» в Челябинске проиграл «Трактору»

26 сентября 2017, 22:25
Счет игры - 3:2 в пользу хозяев поля.

В Челябинске завершился матч уфимского «Салавата Юлаева» против местного «Трактора». Хозяева поля, уступая две шайбы, смогли отыграться и выйти вперед.

Первый период закончился с преимуществом гостей. Филип Ларсен в большинстве получил передачу от Артема Федорова, выполнил наброс на ворота, а Тему Хартикайнен переправил шайбу в сетку.

Во втором периоде «юлаевцы» удвоили счет, отличился Йоонас Кемппайнен.

Но челябинцы уже в это периоде сравняли счет, а в третьем периоде забросили третью шайбу. У хозяев поля голы забили Шипин, Шаров и Якуценя.

Ворота уфимского клуба защищал Андрей Кареев. Следующий матч «Салават Юлаев» снова проведет на выезде. 28 сентября уфимский клуб сыграет в Тольятти против «Лады». Начало в 20:00 уфимского времени, прямые трансляции встречи будут вести телеканалы БСТ и КХЛ ТВ HD.

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