«Салават Юлаев» в Челябинске проиграл «Трактору»

В Челябинске завершился матч уфимского «Салавата Юлаева» против местного «Трактора». Хозяева поля, уступая две шайбы, смогли отыграться и выйти вперед.
Первый период закончился с преимуществом гостей. Филип Ларсен в большинстве получил передачу от Артема Федорова, выполнил наброс на ворота, а Тему Хартикайнен переправил шайбу в сетку.
Во втором периоде «юлаевцы» удвоили счет, отличился Йоонас Кемппайнен.
Но челябинцы уже в это периоде сравняли счет, а в третьем периоде забросили третью шайбу. У хозяев поля голы забили Шипин, Шаров и Якуценя.
Ворота уфимского клуба защищал Андрей Кареев. Следующий матч «Салават Юлаев» снова проведет на выезде. 28 сентября уфимский клуб сыграет в Тольятти против «Лады». Начало в 20:00 уфимского времени, прямые трансляции встречи будут вести телеканалы БСТ и КХЛ ТВ HD.