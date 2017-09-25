Башкирия попала в число 15 регионов с «тотально сфабрикованными выборами»

В сложившейся ситуации избиратель голосует ногами, все меньше и меньше доверяя самому институту выборов. Но чем меньше явка, тем легче исказить результаты народного волеизъявления, говорят эксперты. Что же делать? Возможно, стоит провести в Уфе народный эксперимент и организовать в день голосования видеомониторинг явки, используя записи веб-камер на участках. И тогда потенциальные участники возможных фальсификаций будут предупреждены, что выборы будут прозрачными. Сейчас видеозаписи с веб-камер очень сложно раздобыть, они доступны только в онлайн-режиме в день голосования. Но если волонтеры с помощью специальных программ смогут записать и сохранить это видео, а также в день голосования оперативно публиковать данные о явке, используя эти видео, то есть все шансы на то, что выборы действительно станут прозрачными. Зачем искажать результаты по явке избирателей, если каждый желающий в свободном доступе сможет лично убедиться в фактических цифрах, которые будут опубликованы день в день?