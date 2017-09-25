Башкирия попала в число 15 регионов с «тотально сфабрикованными» выборами по данным экспертов книги, которая стала результатом мониторинга избирательных кампаний 2016 года, проводившегося в рамках проекта Комитета гражданских инициатив «Выборы в России: независимый аудит».
Мониторинг проводился в 45 субъектах Российской Федерации региональными экспертами.
Один из экспертов Сергей Шпилькин разделил все регионы (кроме Чукотского АО, где недостаточно статистических данных) по характеру кривых распределения голосов и долей «аномальных» голосов на несколько групп. К первой группе (названной им «тотально сфабрикованные») он отнес 15 регионов, где практически полностью отсутствовал кластер избирательных участков с низкими значениями явки и результатов «Единой России».
Это такие республики, как Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская плюс Брянская, Кемеровская, Саратовская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий АО. Суммарная доля «аномальных» голосов в этих регионах составила 7,5 млн.
Также отдельного внимания удостоились данные о совпадении с большой точностью процентов явки и/или результатов «Единой России» на большом числе участков одного ТИК. Другой эксперт Борис Овчинников обнаружил 51 ТИК с таким «сгустками» в 11 регионах.
В Башкирии к таким «аномальным» ТИКам отнесли восемь теризбиркомов: в Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, в Стерлибашевском районе, и в четырех районах Уфы (Калининский, Кировский, Орджоникидзевский, Демский). В Стерлитамаке, например, результат «Единой России» в диапазоне 54,41-56,40% был достигнут на 97 УИКах или в 84% всех избирательных участков.
Напомним, впервые аномально высокую явку и фальсификации на выборах связал физик Сергей Шпилькин в 2011 году. Тогда на основе «кривой Гаусса» — графике, который показывает нормальное распределение вероятностей, в данном случае — распределение явки по избирательным участкам, эксперт заметил ненормально большое количество участков с очень высокой явкой, причем именно на этих участках больше всего голосов было отдано за «Единую Россию». Сергей Шпилькин считает, что это однозначный признак фальсификаций, а не случайность.
«По данным движения «Голос», выборы на территории республики прошли с многочисленными нарушениями, которые носили системный характер.
Практически повсеместно нарушались правила подсчета голосов: делалось все, чтобы воспрепятствовать возможности контроля действий членов УИК, участвовавших в подсчете.
На многих участках не выдавались копии протоколов либо выдавались копии не по форме со словами: «Берите такие, а то вообще ничего не дадим».
На избирательном участке № 284 (Октябрьский район Уфы) корреспондент агентства Рейтер с помощью механического счетчика насчитал 799 проголосовавших избирателей, а по официальным данным в помещении для голосования проголосовали 1689 человек. На избирательном участке № 62 (деревня Князево в составе Калининского района городского округа Уфа), где также присутствовали корреспонденты агентства и фальсификаций не было выявлено, явка составила всего 22,8%, и результат «Единой России» — всего 34,9%, а результат РОДП «Яблоко» — 8,5% (средние данные по Калининскому району: явка 66,0%; «Единая Россия» 48,1%; РОДП «Яблоко» 0,6%).
ЦИК Республики Башкортостан, проанализировав информацию о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов, освободила от занимаемых должностей семь председателей УИК. Кроме того, республиканская ЦИК объявила выговоры еще четырем председателям УИК. Однако при этом результаты выборов под сомнение поставлены не были (кроме муниципальных выборов в одном из сельсоветов).
Представители РОДП «Яблоко» продолжали настаивать на том, что нарушения в республике носили более серьезный характер. Так, в ходе просмотра видеозаписи с избирательного участка № 9 (Демский район Уфы) был замечен вброс. После того как бюллетени из урн были отсортированы, председатель комиссии пригласила всех присутствующих на участке попить чай. Все, в том числе и сотрудник полиции, покинули помещение для голосования. На видео видно, что после этого председатель УИК и еще одна женщина зашли в помещение для голосования, занесли черную спортивную сумку. Потом председатель ушла, а вторая женщина осталась, она выглядывала из-за колонны, потом шла с увесистыми пачками бюллетеней к столу, где уже были отсортированные бюллетени, и добавляла к ним бюллетени из сумки.
Позднее по результатам просмотра записей видеокамер были выделены 20 отрывков, свидетельствующих о нарушениях. В частности, представители «Яблока» обнаружили факты многократного голосования одних и тех же лиц.
Кандидат от КПРФ Ильгам Галин и кандидат от «Коммунистов России» Сергей Головин оспаривали результаты выборов по Нефтекамскому округу № 6, где был избран лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Они поставили под сомнение итоги голосования на 68 избирательных участках.
В частности, ими отмечено, что на избирательном участке № 2963 (Туймазинский район) подсчет голосов был завершен ранее 22 часов по местному времени, при том что по официальным данным на участке проголосовало 2164 избирателя и одновременно проводились выборы депутатов советов Туймазинского района и г. Туймазы, то есть избиратели голосовали четырьмя бюллетенями. Истцы справедливо полагали, что при соблюдении требуемых законом норм так быстро завершить процедуры подсчета было невозможно.
Вместо выводов
В сложившейся ситуации избиратель голосует ногами, все меньше и меньше доверяя самому институту выборов. Но чем меньше явка, тем легче исказить результаты народного волеизъявления, говорят эксперты. Что же делать? Возможно, стоит провести в Уфе народный эксперимент и организовать в день голосования видеомониторинг явки, используя записи веб-камер на участках. И тогда потенциальные участники возможных фальсификаций будут предупреждены, что выборы будут прозрачными. Сейчас видеозаписи с веб-камер очень сложно раздобыть, они доступны только в онлайн-режиме в день голосования. Но если волонтеры с помощью специальных программ смогут записать и сохранить это видео, а также в день голосования оперативно публиковать данные о явке, используя эти видео, то есть все шансы на то, что выборы действительно станут прозрачными. Зачем искажать результаты по явке избирателей, если каждый желающий в свободном доступе сможет лично убедиться в фактических цифрах, которые будут опубликованы день в день?