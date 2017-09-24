"Уфе" прогнозируют победу в матче с "Арсеналом" минимум в одном матче

Прогноз на матч, который пройдет сегодня вечером, дает эксперт сайта "Рейтинг букмекеров" Александр Тершуков.
- «Арсенал» традиционно слабо играет в гостях, поэтому у забуксовавшей «Уфы» есть отличная возможность вновь встать на путь побед, - считает он. - Отрыв подопечных Сергея Семака от последнего места составляет всего два очка. Настрой хозяев поля будет очень крепким. Стоит отметить, что кроме фактора своего поля на стороне «Уфы» и статистика личных встреч. Башкирская команда выиграла в трех очных поединках из последних четырех, причем с сухим счетом. Я думаю, что эта тенденция имеет весьма высокие шансы сохраниться и в этой встрече. Но советую вам более надежную ставку на то, что «Уфа» победит в одном из таймов за вполне достойный коэффициент 1,75.
Напомним, матч состоится в рамках 11-го тура российской Премьер – лиги. На данный момент "Уфа" располагается на 12-ом месте в чемпионате России с 10 очками при разнице забитых и пропущенных мячей 7 – 13 (2 победы, 4 ничьи и 4 поражения). «Арсенал» занимает 10 место в турнирной таблице с 11 очками при разнице голов 10 – 13 (3 победы, 2 ничьи и 5 поражений).
Начало матча в 18.30 по местному времени.