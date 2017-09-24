"Уфе" прогнозируют победу в матче с "Арсеналом" минимум в одном матче

- «Арсенал» традиционно слабо играет в гостях, поэтому у забуксовавшей «Уфы» есть отличная возможность вновь встать на путь побед, - считает он. - Отрыв подопечных Сергея Семака от последнего места составляет всего два очка. Настрой хозяев поля будет очень крепким. Стоит отметить, что кроме фактора своего поля на стороне «Уфы» и статистика личных встреч. Башкирская команда выиграла в трех очных поединках из последних четырех, причем с сухим счетом. Я думаю, что эта тенденция имеет весьма высокие шансы сохраниться и в этой встрече. Но советую вам более надежную ставку на то, что «Уфа» победит в одном из таймов за вполне достойный коэффициент 1,75.