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Сегодня «Уфа» сыграет с «Арсеналом» на своем поле

24 сентября 2017, 10:00
Матч состоится в 18.30 местного времени.

Сегодня, 24 сентября, футбольный клуб «Уфа» сыграет в 11-ом туре чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Ранее команды играли между собой семь раз, четыре раза побеждал «Арсенал», три раза – «Уфа». Уфимская команда в двух последних матчах переигрывала туляков с сухим счетом.

Игра должна быть принципиальной, поскольку обе команды наверняка будут играть только на победу.

Редакция «Рейтинга букмекеров» делает такой прогноз на игру:

- «Арсенал» традиционно слабо играет в гостях, поэтому у забуксовавшей «Уфы» есть отличная возможность вновь встать на путь побед. Отрыв подопечных Сергея Семака от последнего места составляет всего два очка. Настрой хозяев поля будет очень крепким. Стоит отметить, что кроме фактора своего поля на стороне «Уфы» и статистика личных встреч. Башкирская команда выиграла в трех очных поединках из последних четырех, причем с сухим счетом.

Билеты на матч еще можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), а также онлайн на официальном сайте клуба.

Болельщиков «Уфы» приглашают на стадион придти за час до начала игры, чтобы принять участие в разных конкурсах, успеть сфотографироваться в фирменной фотобудке в атрибутике ФК «Уфа». На стадине можно будет сделать аквагрим, посмотреть на футбольный фристайл, послушать живой оркестр. А в перерыве среди болельщиков, которые приобрели билеты на матч, а также владельцев сезонных абонементов, разыграют мяч с автографами футболистов уфимской команды.

Тем, кто следит за молодежным первенством страны, можно свободно пройти на стадион: начало матча молодежных команд «Уфы» и «Арсенала» в 12.00. За час до этого в парке «Победа» состоится съемка клипа Ильнура Юламанова на его новую композицию – «Мы болеем за ФК «Уфа». Болельщиков с символикой клуба приглашают принять в нем участие.

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