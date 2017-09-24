Сегодня «Уфа» сыграет с «Арсеналом» на своем поле

Болельщиков «Уфы» приглашают на стадион придти за час до начала игры, чтобы принять участие в разных конкурсах, успеть сфотографироваться в фирменной фотобудке в атрибутике ФК «Уфа». На стадине можно будет сделать аквагрим, посмотреть на футбольный фристайл, послушать живой оркестр. А в перерыве среди болельщиков, которые приобрели билеты на матч, а также владельцев сезонных абонементов, разыграют мяч с автографами футболистов уфимской команды.