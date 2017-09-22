В Уфе начинается суд над задержанными участниками митинга против Хамитова

Сегодня, 22 сентября, в 10 часов утра в Ленинском районном суде должно начаться рассмотрение дела об административном нарушении Амира Туйгунова. Напомним, он был одним из ведущих вчерашнего митинга за отставку Рустэма Хамитова, который прошел вечером на площади перед Дворцом профсоюзов. На мероприятие собрались около 800 человек.
По окончании митинга полицейские задержали Амира Туйгунова, и доставили его в управление полиции Ленинского района Уфы. Туда же, по словам одного из организаторов митинга Рамиля Рахматова, чуть позже сами пришли еще шесть участников митинга, чтобы узнать судьбу задержанного соратника.
По словам второго организатора митинга, юриста Рамили Саитовой, примерно до половины первого ночи почти все участники акции, находившиеся в Ленинском РУВД, были отпущены.
- Задержанным за неповиновение полиции остался Амир Туйгунов. Еще мы не знаем судьбу Камиля Мухамедьянова, многие видели вчера, как полицейские вывернули ему руку прямо на площади. Но где он сейчас, неизвестно, - пояснила Медиакорсети Рамиля Саитова.
Суд, который должен начаться сегодня в 10.00 утра, должен назначить наказание Амиру Туйгунову и, вероятно, прояснить судьбу Камиля Мухамедьянова.
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