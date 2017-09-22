В Уфе начинается суд над задержанными участниками митинга против Хамитова

Сегодня, 22 сентября, в 10 часов утра в Ленинском районном суде должно начаться рассмотрение дела об административном нарушении Амира Туйгунова. Напомним, он был одним из ведущих вчерашнего митинга за отставку Рустэма Хамитова, который прошел вечером на площади перед Дворцом профсоюзов. На мероприятие собрались около 800 человек.