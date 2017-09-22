В Башкирии осудят водителя, сбившего бабушку с внучкой

Авария произошла еще в ноябре 2015 года. Как сообщает прокуратура, 56-летний водитель «Газели» поворачивал налево с улицы Карла Маркса на улицу Достоевского. Он создал помеху встречному автомобилю марки «Opel Astra», из-за чего водитель легковушка на большой скорости сбил бабушку с внучкой, которые шли по тротуару.