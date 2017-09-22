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В Башкирии осудят водителя, сбившего бабушку с внучкой

22 сентября 2017, 14:37
Уфимская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении виновных в аварии, где пострадали бабушка с внучкой.

Авария произошла еще в ноябре 2015 года. Как сообщает прокуратура, 56-летний водитель «Газели» поворачивал налево с улицы Карла Маркса на улицу Достоевского. Он создал помеху встречному автомобилю марки «Opel Astra», из-за чего водитель легковушка на большой скорости сбил бабушку с внучкой, которые шли по тротуару.

59-летняя женщина и её 12-летняя внучка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Виновники аварии признали свою вину, сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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