В Уфе на большой скорости сбили ребёнка

Он находится в тяжелом состоянии , без сознания.

Сегодня днём, 18 августа, на улице Сельской Богородскойв Уфе водитель иномарки совершил наезд на ребёнка. Это стало известно из видео, выложенного в социальной сети. На кадрах видно, как иномарка на полном ходу сбивает девочку, от чего та отлетает на несколько метров.