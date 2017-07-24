В Уфе на большой скорости сбили ребёнка

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Он находится в тяжелом состоянии , без сознания.
Сегодня днём, 18 августа, на улице Сельской Богородскойв Уфе водитель иномарки совершил наезд на ребёнка. Это стало известно из видео, выложенного в социальной сети. На кадрах видно, как иномарка на полном ходу сбивает девочку, от чего та отлетает на несколько метров.
Общественность возмущена действиями водителя и требует для него достойного наказания.
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