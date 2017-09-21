«Уфа» проиграла в Дзержинске 1/16 финала Кубка России «Олимпийцу»

– Какая команда сейчас играет в Нижнем Новгороде? Вообще без понятия, может быть «Локомотив»? Если честно, я болел за нижегородский «Локомотив» до 1997 года, а потом перестал следить за футболом. Чемпионат мира? Да, конечно, знаю, что он у нас пройдет. Кое-что готовят к этому мероприятию - ремонтируют дороги, например.