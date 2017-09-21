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«Уфа» проиграла в Дзержинске 1/16 финала Кубка России «Олимпийцу»

21 сентября 2017, 22:50
В основное и дополнительное время команды сыграли вничью – 1:1. Все решила серия пенальти.

Команда прибыла на стадион из Санкт-Петербурга после матча с «Зенитом», а болельщики уфимского клуба приехали сначала в Нижний Новгород. «Олимпиец» - команда из этого города.

- Прибыв в Нижний Новгород, мы решили немного пообщаться с жителями этого города, - рассказывает Никита Маврин. – Решили узнать, знают ли они о сегодняшнем футболе, знают ли о грядущем чемпионате мира и т д. Первым ответил на наши вопросы мужчина в возрасте по имени Владимир:

– Какая команда сейчас играет в Нижнем Новгороде? Вообще без понятия, может быть «Локомотив»? Если честно, я болел за нижегородский «Локомотив» до 1997 года, а потом перестал следить за футболом. Чемпионат мира? Да, конечно, знаю, что он у нас пройдет. Кое-что готовят к этому мероприятию - ремонтируют дороги, например.

- В Нижнем мы не увидели ни одной афиши к матчу, - продолжил Никита Маврин. - И вообще сложно догадаться о существовании такой команды, как «Олимпиец». Об этом не сообщает ровным счетом ничего.

Напомним, что в 1/16 финала на поле выходят все команды РФПЛ и те команды ФНЛ, которые прошли через предыдущие этапы. И в этом раунде уже вылетели такие команды премьер-лиги, как ЦСКА, Краснодар, Урал, Анжи, Арсенал, Ахмат, Динамо (Москва). Некоторые из этих команд выставили не основной состав и проиграли, возможно, именно поэтому.

«Уфа» также вышла на поле не с тем составом, который болельщики привыкли видеть в основе. Первыми пропустили уфимцы, нижегородцы забили с игры. Фланговый проход головой замкнул игрок атаки «Олимпийца». Счет 1:0 в пользу хозяев поля продержался до конца матча. И только в добавленные минуты после розыгрыша стандарта Абдулавов головой заносит мяч в ворота соперника. 1:1 – этот счет не изменился и в добавленные два тайма по 15 минут.

Наступил черед пенальти. Но если в предыдущем розыгрыше Кубка России «Уфа» вырвала в серии одиннадцатиметровых победу в гостях у «Терека», то сегодня уфимской команде не повезло. Сначала Тумасян не попал в створ ворот, потом Салатич пробил прямо во вратаря. В итоге «Олимпиец» одерживает победу по пенальти и продолжит борьбу в 1/8 Кубка России.

В момент написания материала "Зенит" после первого тайма проигрывал "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:2, а победитель прошлогоднего турнира "Локомотив" проигрывал в дополнительное время "Крыльям Советов" - 2:3.

В итоге "Локомотив" вылетел из розыгрыша Кубка. "Зенит" в меньшинстве сумел сравнять счет во втором тайме 2:2, но в дополнительное время заработал пенальти. 2:3 - проигрыш лидера чемпионата и в следующий этап Кубка России не проходят 10 из 16 клубов премьер-лиги.

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