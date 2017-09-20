Жительница Башкирии проживала в квартире с 40 собаками

В Кармаскалинском районе женщина подкармливала собак, затем некоторых из них поселила у себя дома. Вскоре их накопилось 40 особей, соседи мучались от бесконечного лая и невыносимого запаха. Собак женщина не выгуливала, экскременты они оставляли прямо в квартире.
Соседи подали на собачницу иск в суд, который после вынес решение об обязании должницы освободить квартиру от собак и привести в порядок квартиру, одна она настойчиво сопротивлялась и никого в квартиру не пускала.
Судебные приставы помогли решить проблему и вместе с ветеринарной службой вывезли собак в приют. Теперь четвероногие обживают новые вольеры, они накормлены и помыты, более того им сразу была оказана медицинская помощь.
Теперь соседям сердобольной женщины останется с помощью специалистов санитарно-эпидемиологической службы отмыть испачканные собаками лестничные пролеты и избавиться от стойкого запаха.