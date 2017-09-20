Жительница Башкирии проживала в квартире с 40 собаками

В Кармаскалинском районе женщина подкармливала собак, затем некоторых из них поселила у себя дома. Вскоре их накопилось 40 особей, соседи мучались от бесконечного лая и невыносимого запаха. Собак женщина не выгуливала, экскременты они оставляли прямо в квартире.