Ялалов: За последние годы Уфа вырвалась в лидеры среди городов-миллионников

- Мы стабильно занимаем лидерские позиции по ключевым показателям развития. Поэтому Уфа и позиционируется на карте РФ как один из основных промышленных и инвестиционных центров России. Конечно, нам необходимо еще работать для того, чтобы помимо этих знаковых и ключевых показателей, на которые в первую очередь ориентируются инвесторы, сделать наш город еще более комфортным, - пояснил глава города.