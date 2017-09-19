Ялалов: За последние годы Уфа вырвалась в лидеры среди городов-миллионников

Сегодня, 19 сентября, на традиционной утренней оперативке в администрации Уфы вице-мэр Илгиз Насыртдинов привел данные об итогах развития города. Оказалось, что по многим позициям Уфа попала в топовую десятку среди городов-миллионников страны.
Так, на 1 января 2017 года численность постоянного населения города Уфы составила 1126,1 тысяч человек и увеличилась по отношению к предыдущему году на 4,7 тысяч человек. По численности населения, в порядке убывания, Уфа занимает восьмое место среди 13 городов-миллионников России, исключая Москву и Санкт-Петербург.
По общему коэффициенту рождаемости Уфа занимает второе место, и в итоге имеет третий результат по показателю естественного прироста населения - 5480 человек, в 2015 году этот показатель составлял 5207 человек.
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям Уфы за 2016 год составила 39011 рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла номинально на 9,2%. При этом количество пенсионеров в Уфе в 2016 году составило 265 человек на 1000 населения.
Хорошие позиции, по статистике, Уфа занимает и по уровню средней зарплаты. По этому показателю в 2016 году Уфа оказалась на пятом месте среди 13 городов-миллионников России, но вместе с тем зарплата уфимцев набрала в прошлом году самый высокий темп роста – 109,2%.
К примеру, среднемесячная заработная плата работников «Обрабатывающих производств» в 2016 году по Уфе сложилась в сумме 42375 рублей, что составило второй показатель среди промышленных предприятий городов-миллионников (после Екатеринбурга с показателем в 45591 рубль). По уровню среднемесячной заработной платы в отрасли «Строительство», Уфа занимает пятую позицию, впереди только Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара и Нижний Новгород.
По официальным данным, по Российской Федерации среднемесячная заработная плата сложилась в размере 36709 рублей, что ниже уровня среднемесячной заработной платы, сложившейся в 9 городах-миллионниках, включая Уфу. Но отметим, что Москва и Санкт-Петербург в число рассматриваемых городов не входят.
Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году, направленный на развитие экономики Уфы за счет всех источников финансирования составил 155,7 млрд. рублей. По этому показателю в расчете на душу населения Уфа стала третьей среди 13 городов-миллионников с объемом 103,5 млрд. руб. и имеет самый большой объем инвестиций приходящихся на 1 жителя - 92,1 тыс. рублей.
Крупные и средние предприятия Уфы в 2016 году произвели и отгрузили продукцию на общую сумму в 640,7 миллиарда рублей, или 569,9 тыс. рублей на одного жителя, и по этому показателю наш город занял второе место среди российских городов с миллионным населением.
По темпам строительства жилья Уфа оказалась на седьмом месте - в 2016 году за счет всех источников финансирования было построено 768560 кв. метров жилья. По общему объему вводимого жилья в расчете на 1000 человек населения с показателем 684 кв.м. При этом объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями города Уфы в сфере строительства в 2016 году составил 27409,6 млн. рублей, что позволило нашему городу занять третье место среди городов-миллионников.
Выросли на 33,4% инвестиции в охрану окружающей среды города в течение 2016 года и составили 3954,8 млн. рублей. Это самый высокий показатель инвестиций в охрану окружающей среды среди мегаполисов России.
За январь-декабрь 2016 года крупными и средними предприятиями получено прибыли на сумму 114,4 млрд. рублей. Благодаря такому результату, Уфа среди городов-миллионников занимает второе место, уступая только Самаре.
По данным финансового управления администрации Уфы, расходы консолидированного бюджета города в 2016 году составили 23,2 млрд. рублей или 22,9 тысячи рублей на 1 жителя столицы, что на 1,8 тыс. руб. или на 8,5% больше чем было в 2015 году. По этим данным Уфа находится на пятом месте, разделив его с городом Пермь.
Выслушав доклад, глава администрации Ирек Ялалов констатировал, что за последние годы Уфа вырвалась в лидеры.
- Мы стабильно занимаем лидерские позиции по ключевым показателям развития. Поэтому Уфа и позиционируется на карте РФ как один из основных промышленных и инвестиционных центров России. Конечно, нам необходимо еще работать для того, чтобы помимо этих знаковых и ключевых показателей, на которые в первую очередь ориентируются инвесторы, сделать наш город еще более комфортным, - пояснил глава города.
Для справки
На территории Российской Федерации располагаются 15 городов с численностью городского населения свыше 1 миллиона человек. В Приволжском федеральном округе Уфа входит в пятерку городов-миллионников.