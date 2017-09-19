В уфимской мэрии назвали сумму долга населения за ЖКУ

Сегодня на оперативном совещании в мэрии обсудили готовность тепло-энергосетей к началу отопительного сезона. В ходе доклада начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов озвучил сумму непогашенного долга.
Так, по состоянию на 1 сентября накопленная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 2,55 млрд. рублей. При этом некоторые предприятия Уфы также имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма задолженности предприятий составила 3,803 млрд. руб.
В мэрии отметили, что подобные неуплаты ЖКУ тормозят планирование капительного ремонта инженерных сетей. Однако по статистике за последние восемь месяцев за жилищно-коммунальные услуги начислено 9,4 млрд. рублей, из них оплачено населением – 9,12 млрд. рублей.