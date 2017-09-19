В уфимской мэрии назвали сумму долга населения за ЖКУ

В мэрии отметили, что подобные неуплаты ЖКУ тормозят планирование капительного ремонта инженерных сетей. Однако по статистике за последние восемь месяцев за жилищно-коммунальные услуги начислено 9,4 млрд. рублей, из них оплачено населением – 9,12 млрд. рублей.