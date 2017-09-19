mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В уфимской мэрии назвали сумму долга населения за ЖКУ

19 сентября 2017, 16:21
Выяснилось, сколько задолжали горожане и предприятия за жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии обсудили готовность тепло-энергосетей к началу отопительного сезона. В ходе доклада начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов озвучил сумму непогашенного долга.

Так, по состоянию на 1 сентября накопленная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 2,55 млрд. рублей. При этом некоторые предприятия Уфы также имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма задолженности предприятий составила 3,803 млрд. руб.

В мэрии отметили, что подобные неуплаты ЖКУ тормозят планирование капительного ремонта инженерных сетей. Однако по статистике за последние восемь месяцев за жилищно-коммунальные услуги начислено 9,4 млрд. рублей, из них оплачено населением – 9,12 млрд. рублей.

Материалы по теме
Уфимцы нарастили свои долги за услуги ЖКХВ Башкирии начнут отключать горячую воду за долгиВ России в три раза увеличен порог долга для запрета выезда за границу
#Новости#Долги#ЖКУ#Теплоснабжение#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48