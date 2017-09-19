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В Уфе служебный пес помог задержать преступника

19 сентября 2017, 17:21
Служебный пес по имени Федя за короткое время взял след преступника и привел полицейских прямо в его местоположение.

Случай произошел в частном секторе Калининского района города Уфы. В прошлую субботу 53-летний уфимец решил отправиться в сад. Когда он прибыл на свой участок, мужчина заметил, что в его домике вскрыто окно. Войдя в дом, он понял, что его дорогостоящая газонокосилка исчезла. Мужчина тут же обратился в полицию.

На место происшествия выехали полицейские, с собой они взяли и кинолога со своей служебно-разыскной собакой по кличке «Эсферо Норд Шторм», хотя коллеги его называют просто «Федя». Обследовав место пропажи газонокосилки, пес взял след вора и отправился его искать. Пройдя около 700 метров Федя указал на один из домов, где действительно находился виновный в этой кражу. При нем нашли и злополучную газонокосилку.

Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Черниковки. Он через окно забрался в садовый домик своей родственницы и без её ведома в летнее время жил там. По его словам, он решил украсть газонокосилку, чтобы позже её продать.

Сейчас в отношении преступника возбуждено уголовное дело, а также проверяется причастность к другим преступлениям. А сыщик «Федя» за безупречно выполненное задание по поиску преступника получил от своего напарника порцию похвалы и лакомство.

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