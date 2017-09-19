В Уфе служебный пес помог задержать преступника

На место происшествия выехали полицейские, с собой они взяли и кинолога со своей служебно-разыскной собакой по кличке «Эсферо Норд Шторм», хотя коллеги его называют просто «Федя». Обследовав место пропажи газонокосилки, пес взял след вора и отправился его искать. Пройдя около 700 метров Федя указал на один из домов, где действительно находился виновный в этой кражу. При нем нашли и злополучную газонокосилку.