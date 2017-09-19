В Уфе кинотеатр «Победа» оценили в 70,8 млн рублей

- Деятельность кинокомплекса «Победа» приостановлена на неопределенный срок вследствие её убыточности в течение последних нескольких лет. Однозальные кинотеатры, каковым является кинотеатр «Победа», в советское время были планово-убыточными учреждениями культуры. ООО «Кинокомплекс «Победа» не дотируется из бюджета, не получает каких-либо пожертвований от благотворителей и какой-либо поддержки от органов власти и управления, - рассказала Медиакорсети управляющий кинотеатра Ольга Толкачева.