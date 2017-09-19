В Уфе кинотеатр «Победа» оценили в 70,8 млн рублей

Сегодня, 19 сентября, стало известно, что здание первого уфимского кинотеатра «Победа» выставлено на торги. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госуслуг.
Начальная цена лота объявлена на уровне 70,8 млн рублей, сумма задатка – 3,54 млн рублей. В стоимость входит право собственности на здание площадью 1,8 тыс. кв. м с правом аренды участка земли площадью 1,23 тыс. кв. м. Срок аренды истекает только в апреле 2020 года.
Кинотеатр принадлежит ООО «Кинокомплекс Победа», которым предприниматель Вячеслав Юртаев, а также владельцу сети кинотеатров «Мир кино» Константину Воронцову.
Весной текущего года Арбитражный суд Башкирии обратил взыскание на имущество кинотеатра, так как оно было заложено в госинвесткомпании «Региональный фонд».
Предыстория этого фиаско такова. Одна из компаний Константина Воронцова, которая занимается развитием переработки резиновых шин, получила заем фонда под залог здания «Победы», но вернуть его не смогла. Залоговая цена «Победы» была определена в 60 млн руб. Теперь же на аукцион актив выставляется дороже залоговой стоимости.
В фонде ранее заявляли, что не планируют продавать кинотеатр, а намерены предложить его господину Воронцову взять его в аренду, так как не заинтересованы в развале бизнеса предпринимателя.
При этом стоит помнить, что здание признано объектом культурного наследия регионального значения и это обременение должно помешать слишком вольному распоряжению данной недвижимостью.
Как сообщала ранее Медиакорсеть, кинотеатр «Победа» на 360 мест был построен в 1949 году пленными немцами.
Директор кинотеатра Ольга Толкачева рассказала в официальном запросе для Медиакорсети, почему закрывают кинотеатр и что будет с его работниками.
- Деятельность кинокомплекса «Победа» приостановлена на неопределенный срок вследствие её убыточности в течение последних нескольких лет. Однозальные кинотеатры, каковым является кинотеатр «Победа», в советское время были планово-убыточными учреждениями культуры. ООО «Кинокомплекс «Победа» не дотируется из бюджета, не получает каких-либо пожертвований от благотворителей и какой-либо поддержки от органов власти и управления, - рассказала Медиакорсети управляющий кинотеатра Ольга Толкачева.