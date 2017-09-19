В Башкирии риэлтор провернула мошенничество с маткапиталом на 1,4 миллиона

- Впоследствии кредиты были погашены Пенсионным Фондом за счет средств материнского капитала, - сообщили в прокуратуре. - Однако потерпевшие не смогли распорядиться полученными суммами, так как риэлтор похитила оставленные ей на сохранность денежные средства. Таким образом, потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 1,4 млн. рублей.