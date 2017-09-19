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В Башкирии риэлтор провернула мошенничество с маткапиталом на 1,4 миллиона

19 сентября 2017, 10:00
В течение двух лет женщина предлагала помощь в приобретении жилья с помощью материнского капитала.

В Башкирии прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества со средствами материнского капитала.

По материалам дела, в 2015-2016 годах 52-летняя жительница Ишимбая, будучи риэлтором, предлагала женщинам, имеющим сертификат материнского капитала, помощь в приобретении жилья. Своим клиенткам она оформляла фиктивные сделки, и они затем получали займы.

- Впоследствии кредиты были погашены Пенсионным Фондом за счет средств материнского капитала, - сообщили в прокуратуре. - Однако потерпевшие не смогли распорядиться полученными суммами, так как риэлтор похитила оставленные ей на сохранность денежные средства. Таким образом, потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 1,4 млн. рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться Ишимбайским городским судом.

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