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Прокуратура: в школах Башкирии подтвердились «поборы» почти в 200 случаях

19 сентября 2017, 16:33
Более 30 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности

В 209 учебных заведениях сообщения о незаконных сборах денег с родителей подтвердились. Прокуратура Башкирии провела проверку, более 30 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает ГТРК Башкортостан.

Уфимка Евгения Киваева потребовала от директора школы объяснить, почему необходимо приобретать особые тетради, записала разговор и обратилась в прокуратуру.

В Белебее, к примеру, в одной из гимназий дело было поставлено на поток. Родители ежемесячно получали квитанции, в наименовании платежа указывали "благотворительность".

После прокурорских проверок сборы денег с родителей были отменены.

Ранее мы писали о том, что сотрудниками прокуратуры были пресечены незаконные сборы с родителей детей-инвалидов в сибайском коррекционной школе, в которой обучается 109 детей-инвалидов.

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#Новости#Рита Расулева#Общество
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