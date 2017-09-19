Прокуратура: в школах Башкирии подтвердились «поборы» почти в 200 случаях

В 209 учебных заведениях сообщения о незаконных сборах денег с родителей подтвердились. Прокуратура Башкирии провела проверку, более 30 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает ГТРК Башкортостан.
Уфимка Евгения Киваева потребовала от директора школы объяснить, почему необходимо приобретать особые тетради, записала разговор и обратилась в прокуратуру.
В Белебее, к примеру, в одной из гимназий дело было поставлено на поток. Родители ежемесячно получали квитанции, в наименовании платежа указывали "благотворительность".
После прокурорских проверок сборы денег с родителей были отменены.
Ранее мы писали о том, что сотрудниками прокуратуры были пресечены незаконные сборы с родителей детей-инвалидов в сибайском коррекционной школе, в которой обучается 109 детей-инвалидов.