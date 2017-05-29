Поборы и группы в 50 человек: мамы Уфы рассказали о ситуации в детсадах

Власти города многократно заявляли о том, что ликвидации очередей в детские сады уделяется огромное внимание. Начальник управления образования Елена Хаффазова заявила, что очередь удалось ликвидировать к февралю 2016 года. Медиакорсеть узнала, как сейчас обстоят дела в сфере дошкольного образования.

Ситуация с ликвидацией очереди в детские сады в Уфе складывается достаточно непросто. С одной стороны, городские власти отчитываются о том, что очереди ликвидированы, а с другой – родители жалуются на то, что количество детей в группах существенно превышает санитарные нормы. Медиакорсеть пообщалась с мамами дошкольников, которые рассказали истории того, как обстоят дела в их садиках. По понятным причинам, многие из них не захотели называть свои имена, поэтому некоторые имена и фамилии к тексте изменены.

Елена Панкратова:

- Дополнительные средства в фонд группы родители собирают на мелкие расходы для своего удобства: на подарки детям, на праздники, на туалетную бумагу, моющие средства и т.п. Никто не хочет, чтобы туалеты пахли хлорамином и другими средствами, поэтому покупали доместос, фери.

В фонд садика денег не просят, просят при поступлении отработать, помочь с ремонтом, покрасить веранду или что-то подобное, но многим родителям проще отдать деньги, чтобы кто-то сделал это за них.

В группах числилось у нас примерно 30 человек, но по факту такое количество не ходит. Садик забит только во время новогодней елки. Хотя все равно это большое количество детей, группы не рассчитаны на стольких, поэтому у нас было так, что кроватей и шкафчиков 28, а по списку детей 32. То есть кому-то могло и не хватить спального места.

Ирина Фадеева:

- У нас в группе по списку было 52 ребенка, но ходило 40-43, садик находится в Сипайлово. Несмотря на то, что детей так много, а воспитателя всего два, наши как-то справлялись, но с трудом. Если бы детей в группе было в два раза меньше, то и внимания бы доставалось каждому ребенку больше.

Мои знакомые рассказывают, что из-за загруженности воспитатели даже не проводят образовательные занятия, потому что не успевают. И их можно понять, только нам как быть?

Я плачу за ребенка 126 рублей в день, слышала про повышение, но до нас еще не доводили официально. Компенсацию так и не вернули, как обещали. У меня двое детей, получается очень накладно, плюс еще кружки. Мы с мужем в марте посчитали, выходит около 20 тысяч на детский сад и кружки. А ведь их еще надо одеть, обуть и накормить.

Помимо этого нужно еще сдавать в комитет по 2 тысячи на игрушки, подарки и т.д.

Если честно, у нас бардак в садах. В этом году со старшим идем в школу, боюсь еще больше, очень страшно за детей. Что будет?! И платить столько не готова, и не хочется, чтоб на детях сказывалось.

В садике нам говорят, что финансируется все государством, но по факту мы покупаем все: от туалетной бумаги, моющих средств, питьевой воды и до охраны, дворника, оформления утренников, даже Деда Мороза сами оплачиваем.

Эльвира Мадеева:

- Больше всего в детских садах меня возмутила история с очередями и беженцами. Все говорят, что сейчас стали маленькие очереди, но из-за этого теперь в группы зачислено не 20, а по 50 детей. Про количество детей я тоже слышала, но очереди такие же и остались. Некоторые мамы по 3-4 года ждут. А когда был момент с беженцами из Украины, им давали места вне очереди. Разумеется, им же нужнее.

Нет, мы все понимаем, нужна помощь, но с нас так и продолжали тянуть деньги на все нужды садика, а с них - ничего. В игрушки, которые мы покупали, они играют, их ломают и даже не извиняются. Они же думают, что это нам государство все купило. А попробуй не сдать какой взнос, администрация тебя сразу съест.

Екатерина Дашкова:

- На данный момент мои дети не ходят в садик, но раньше в группе было около 30 человек. Но по факту было меньше, потому что многие болели. Кроваток хватало на всех. Сейчас, наверное, оплата стала выше, раньше платили по 3 тысячи в месяц. Это за еду и кружки, но еще и дополнительные деньги собирали.

Когда только пришли в группу, нам сразу же сказали сдать 2 тысячи рублей на нужды садика.

Марина Глебова:

- Если брать нормы по санпину, то расстояние между кроватями не соблюдается. Если все делать правильно, то должно быть не 29-30 кроватей, а 23-25 максимум.

Мы платим 126 рублей в день за питание, 127 садик. Раньше выходило около 2500 тысяч, сейчас оплата поднялась, выходит около 2800.

Плюс еще нужно сдавать деньги в групповой фонд. На днях я узнала, что у нас просят сдать еще в благотворительный фонд строго по 2000 рублей. Тут получается вечная дилемма: и не хочется, чтобы на твоего ребенка косо смотрели, и потакать такому тоже нет желания.

Александра Валеева:

- В этом году мы попали в 325 садик. Нам сразу сказали, что нужно за охрану платить по 100 рублей. В группе в среднем по 30 человек (по факту все 40, если не больше). Если с каждого по 100 рублей, то получается неплохая зарплата, вроде бы. Но реально охранник получает 8-11 тысяч, а куда уходят остальные деньги? Да и вроде бы мы государственное учреждение, работа охранника и дворника должна оплачиваться государством, а не родителями. Все двери на блокировке домофона, камеры стоят, что он охраняет? Монитор? Пожилой охранник побежит спасать кого-то? Сомневаюсь, вся ответственность на воспитателях, если что не дай бог случится, отвечать именно им, а не охраннику. По поводу сборов родительского комитета, я за! Но только если эти деньги тратятся на игрушки, обучающий материал и канцтовары. Я лично не смогу молчать, а большинство, конечно же, лучше сдаст деньги, лишь бы их не трогали.

Отметим, что заведующая детского сада отказалась комментировать ситуацию в детском садике 325 и отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Валентина Александрова, воспитатель детского сада:

- Я воспитателем проработала около 20 лет. Сейчас уже 3 года на пенсии. Бардак был всегда. Но самое плохое, что сейчас воспитатели уже не относятся так трепетно к своей работе. Часто прогуливаясь возле садика, я слышу, как воспитатели – молодые девушки кричат на детей или сидят в телефоне. Какое воспитание они могут дать? Дети вроде бы становятся сами по себе.

Я, конечно, не буду так говорить про всех, некоторые, может быть, и хотят душу вложить, но физически не успевают. Сейчас детей очень много, а воспитателей не прибавилось. И ведь чуть какой синяк, сразу бегут разбираться родители, и они, с одной стороны, правы, но не в сложившихся условиях.

Когда я работала, не было каких-то поборов, о которых так много говорят, родители сами хотели участвовать в жизни садика.

Ирина Обухова, воспитатель детского сада:

- Я не так давно работаю воспитателем в детском саде в Сипайлово. Родителям я давно сказала в открытую, что если есть какие претензии, идите к директору, потому что я ничего не решаю. Мне уже надоело слушать, что я деньги складываю неизвестно куда, что поборы такие устраиваю. Я себе ни копейки никогда не взяла, мне сказали собрать по 2000 рублей, я и собираю.

По поводу воспитания, у нас садик более-менее развит, мы стараемся устраивать праздники, какие-то обучающие программы, но не всегда это удается. В группу ходит примерно по 30 человек.

Кроваток на всех не хватает, бывали случаи, что приходилось укладывать по двое спать, не всех, конечно, кому не хватало места.

Эльвира Фазлиахметова, психолог:

- Идеальная группа для детского сада – это примерно человек 15 - 20. Именно тогда дети могут запомнить друг друга, тогда могут между ними могут начать складываться какие-то отношения. В таком случае удобно и воспитателю, и детям: взрослый знает каждого ребенка, к каждому формируется индивидуальное отношение. В том случае, если малышей больше 25-30, то воспитатели просто физически не могут уделять им времени на воспитание. Детям также очень сложно: для них важно, чтобы был контакт со взрослым, потому что воспитатели заменяют фигуру родителей. Если детей очень много воспитатель не может выполнить эту функцию, тогда создается большое психологическое напряжение для детей, им очень тяжело в таких группах находится. Особенно это касается детей в ребятишек до 5 лет: они быстро устают в таких группах.

Напомним, в Уфе насчитывается 229 муниципальных дошкольных учреждений.

Медиакорсеть направила официальные запросы в Управление образования администрации Уфы, Министерство образования РБ, территориальное Управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент выхода публикации ответы получены не были. Мы следим за развитием событий.

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