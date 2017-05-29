Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
Поборы и группы в 50 человек: мамы Уфы рассказали о ситуации в детсадах
Сюжеты:
Роснефть vs СистемаБолеем за нашихВласть без цензуры
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
Kindergarten 2204239 960 720

Поборы и группы в 50 человек: мамы Уфы рассказали о ситуации в детсадах

17 августа, 15:49ГородФото: pixabay.com
Читайте
также
В Башкирии глава администрации Сибая Халит Сулейманов ушел в отставку
Уфалогия: Раскроем Уфу с неожиданной стороны
В Уфе во дворах будут эвакуировать машины, мешающие чистке снега