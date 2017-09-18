"Уфа" проиграла "Зениту" на выезде

Второй гол был забит с пенальти. При этом уфимские футболисты кинулись к судье, явно считая пенальти несправедливым. Дело в том, что мяч, похоже, вышел за пределы поля, после чего игрок атаки дела пас, и мяч был отбит рукой. В ходе матча комментатор также высказал версию, что мяч был отбит рукой Азаматом Засеевым еще до того, как он пересек линию. На повторе очень трудно увидеть, что же произошло на самом деле. Но Кришито реализовал 11-метровый. 2:0 - в пользу "Зенита, с таким счетом команды ушли на перерыв.