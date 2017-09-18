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"Уфа" проиграла "Зениту" на выезде

19 сентября 2017, 00:09
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол уфимская команда пропустила уже на девятой минуте встречи. Прорезающий пас Кваневиттера, И Дриусси получает мяч в штрафной. Аргентиец открывает счет в матче.

Второй гол был забит с пенальти. При этом уфимские футболисты кинулись к судье, явно считая пенальти несправедливым. Дело в том, что мяч, похоже, вышел за пределы поля, после чего игрок атаки дела пас, и мяч был отбит рукой. В ходе матча комментатор также высказал версию, что мяч был отбит рукой Азаматом Засеевым еще до того, как он пересек линию. На повторе очень трудно увидеть, что же произошло на самом деле. Но Кришито реализовал 11-метровый. 2:0 - в пользу "Зенита, с таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Семак произвел замены, в том числе впервые в составе уфимской команды вышел швейцарский полузащитник Веролюб Салатич. Уфимцы пытались забить мяч в ворота своего бывшего коллеги Лунева. Но получили третий гол в свои ворота. После флангового прохожа аргентинца Ригони игровую комбинацию завершил Кокорин. 3:0 - впервые "Уфа" так крупно проиграла питерскому клубу.

После десятого тура чемпионата "Зенит" - на первом месте, "Уфа" - на 11-ом месте в турнирной таблице.

Следующий свой матч "Уфа" проведет в Дзержинске против местного "Олимпийца" в 1/16 финала Кубка России 21 сентября.

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