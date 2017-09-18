Сегодня «Салават Юлаев» дома примет череповецкую «Северсталь»

- «Салават» прилично выглядит в нападении, и я думаю ещё будет добавлять в организации игры. Мне кажется, что акцент новый наставник команды Вестерлунд будет больше делать на организации игры в обороне. Но самое главное — это игра Скривенса. Он любит играть на выходах, но столько ошибаться, конечно, нельзя. Ведь у Уфы стоят большие задачи и это настораживает. Если бы не вратарские ошибки в матче со «Спартаком», «Салават» спокойно бы доиграл матч.