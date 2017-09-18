mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сегодня «Салават Юлаев» дома примет череповецкую «Северсталь»

18 сентября 2017, 11:27
Игра начнется в 19.00 уфимского времени.

Сегодня завершается вторая домашняя серия игр уфимской команды. «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» сегодня сыграет с «Северсталью». Трансляцию матча покажут телеканалы БСТ, КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.

Команды сыграли между собой 62 матча, 30 раз побеждали «юлаевцы». В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дома победил соперника – 3:2, а в гостях победу одержали череповчане - 3:2 в овертайме.

Известный в прошлом защитник национальной сборной России, «Салавата Юлаева» и «Северстали» Леонид Канарейкин дал «Рейтингу букмекеров» такой прогноз на матч:

- «Салават» прилично выглядит в нападении, и я думаю ещё будет добавлять в организации игры. Мне кажется, что акцент новый наставник команды Вестерлунд будет больше делать на организации игры в обороне. Но самое главное — это игра Скривенса. Он любит играть на выходах, но столько ошибаться, конечно, нельзя. Ведь у Уфы стоят большие задачи и это настораживает. Если бы не вратарские ошибки в матче со «Спартаком», «Салават» спокойно бы доиграл матч.

Что касается «Северстали», то у команды забивает одно звено Чернова и этого, конечно, маловато для череповчан. Для такой команды нужно, чтобы работали все четыре звена, а забивало три. Тогда будет положительный результат. При хорошем и правильном начале хозяев, сразу без раскачки, думаю, что уфимцы заработают три очка, а если начнут считать, что забросят столько, сколько захотят, могут и вообще проиграть.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»В Уфе дирижер Владимир Спиваков предсказал победу «Салавата Юлаева»«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Спартаком»
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48