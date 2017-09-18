Сегодня «Салават Юлаев» дома примет череповецкую «Северсталь»

Сегодня завершается вторая домашняя серия игр уфимской команды. «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» сегодня сыграет с «Северсталью». Трансляцию матча покажут телеканалы БСТ, КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.
Команды сыграли между собой 62 матча, 30 раз побеждали «юлаевцы». В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дома победил соперника – 3:2, а в гостях победу одержали череповчане - 3:2 в овертайме.
Известный в прошлом защитник национальной сборной России, «Салавата Юлаева» и «Северстали» Леонид Канарейкин дал «Рейтингу букмекеров» такой прогноз на матч:
- «Салават» прилично выглядит в нападении, и я думаю ещё будет добавлять в организации игры. Мне кажется, что акцент новый наставник команды Вестерлунд будет больше делать на организации игры в обороне. Но самое главное — это игра Скривенса. Он любит играть на выходах, но столько ошибаться, конечно, нельзя. Ведь у Уфы стоят большие задачи и это настораживает. Если бы не вратарские ошибки в матче со «Спартаком», «Салават» спокойно бы доиграл матч.
Что касается «Северстали», то у команды забивает одно звено Чернова и этого, конечно, маловато для череповчан. Для такой команды нужно, чтобы работали все четыре звена, а забивало три. Тогда будет положительный результат. При хорошем и правильном начале хозяев, сразу без раскачки, думаю, что уфимцы заработают три очка, а если начнут считать, что забросят столько, сколько захотят, могут и вообще проиграть.