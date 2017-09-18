"Салават Юлаев" проиграл в Уфе "Северстали"

В заключительном матче домашней серии уфимцы принимали череповецкую “Северсталь”. Место в воротах уфимской команды занял Андрей Кареев.
Первый период закончился без голов. Счет во втором периоде открыла череповецкая команда - гости провели быструю контратаку, которую закончил Александр Бумагин.
Второй гол в ворота уфимцев забил Вовченко в конце игры, когда вратарь Кареев поменялся на шестого полевого игрока. 2:0 - победа череповецкой команды в гостях прервала выигрышную серию "юлаевцев".
Вот послематчевый комментарий автора первого гола Александра Бумагина.
А вот послематчевый комментарий вратаря уфимской команды Андрея Кареева.