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"Салават Юлаев" проиграл в Уфе "Северстали"

18 сентября 2017, 21:28
Гости забили две безответные шайбы.

В заключительном матче домашней серии уфимцы принимали череповецкую “Северсталь”. Место в воротах уфимской команды занял Андрей Кареев.

Первый период закончился без голов. Счет во втором периоде открыла череповецкая команда - гости провели быструю контратаку, которую закончил Александр Бумагин.

Второй гол в ворота уфимцев забил Вовченко в конце игры, когда вратарь Кареев поменялся на шестого полевого игрока. 2:0 - победа череповецкой команды в гостях прервала выигрышную серию "юлаевцев".

Вот послематчевый комментарий автора первого гола Александра Бумагина.

А вот послематчевый комментарий вратаря уфимской команды Андрея Кареева.

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