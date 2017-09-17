В Башкирии родственники ищут 67-летнюю женщину

В соцсетях близкие опубликовали просьбу помочь в поисках 67-летней уроженки Ишимбайского района республики Рауфы Давлетшиной. Об этом сообщили в группе «Потеряшки в Стрелитамаке».
По словам родственников, Рауфа Сайфутдиновна пропала 27 августа в Стерлитамаке. Она ушла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей женщины: выглядит на 60 лет, рост 158 см, худощавая, волосы темные до плеч.
Была одета: в голубое платье в цветочек, красную кофту на пуговицах, сине-зеленый платок с цветами.
Всех, кто знает о местонахождении Рауфы Сайфутдиновны, просят сообщит по телефонам: 89378423102, 89270851330.