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В Башкирии родственники ищут 67-летнюю женщину

17 сентября 2017, 13:58
Она пропала почти месяц назад.

В соцсетях близкие опубликовали просьбу помочь в поисках 67-летней уроженки Ишимбайского района республики Рауфы Давлетшиной. Об этом сообщили в группе «Потеряшки в Стрелитамаке».

По словам родственников, Рауфа Сайфутдиновна пропала 27 августа в Стерлитамаке. Она ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей женщины: выглядит на 60 лет, рост 158 см, худощавая, волосы темные до плеч.

Была одета: в голубое платье в цветочек, красную кофту на пуговицах, сине-зеленый платок с цветами.

Всех, кто знает о местонахождении Рауфы Сайфутдиновны, просят сообщит по телефонам: 89378423102, 89270851330.

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