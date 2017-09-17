«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Спартаком»

В субботу, 16 сентября, уфимский «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» сыграл в десятом туре чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». Игра была зрелищной и закончился со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.
«Юлаевцы» забили самый быстрый гол в новом сезоне, Игорь Макаров после вбрасывания забил гол на 34-й секунде игры. В первом периоде уфимская команда еще дважды поражала ворота соперника, шайбы забили Денис Куляш и Тему Хартикайнен. Гости ответили на это шайбой Анатолия Никонцева в меньшинстве.
Во втором периоде команды обменялись голами. А в третьем периоде сначала Воронин сократил отставание москвичей, потом Ларсен довел счет до 5:3, а в концовке Никонцев сделал дубль, но большего москвичи сделать не сумели. 5:4 – уфимцы одержали четвертую победу подряд.
«Салават Юлаев» возглавил Восточную конференцию КХЛ. Завтра, 18 сентября уфимский клуб сыграет с «Северсталью» на «Уфа-Арене». Начало матча – 19.00 уфимского времени.
Вот что сказал автор дубля нападающий ХК "Спартак" Анатолий Никонцев сразу после матча.
А это послематчевый комментарий нападающего ХК "Салават Юлаев" Артема Федорова.