«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Спартаком»

Во втором периоде команды обменялись голами. А в третьем периоде сначала Воронин сократил отставание москвичей, потом Ларсен довел счет до 5:3, а в концовке Никонцев сделал дубль, но большего москвичи сделать не сумели. 5:4 – уфимцы одержали четвертую победу подряд.