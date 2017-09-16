Скрипач Владимир Спиваков откроет матч «Салават Юлаев»-«Спартак» в Уфе

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с московским «Спартаком».. Почетным гостем хоккейного вечера станет всемирно известный дирижёр, скрипач Владимир Спиваков. Он проведет символическое вбрасывание перед матчем, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Владимир Спиваков прибыл в Уфу для проведения фестиваля классической музыки.
Соперники «СЮ» приехали в Уфу под руководством Вадима Епанчинцева, впервые ставшего главным тренером в КХЛ. Ранее ему покорились Кубок Харламова и Кубок мира среди молодежных клубов, который проходил в Уфе.
«Салават Юлаев» сыграл со «Спартаком» 47 матчей в чемпионатах России и КХЛ и одержал победу в 32 из них с совокупной разницей шайб 135-93.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак». Он считает, что в предстоящем матче уфимцы победят с запасом.
- «Салават» в последнем матче обыграл «Торпедо», воспользовавшись ошибкой защитника нижегородцев, - напомнил Алексей Бадюков. - Что касается «Спартака», он уступил в Нижнекамске. Как признался после матча наставник москвичей Вадим Епанчинцев, у него половина команды возила трусы. Чтобы побеждать, «Спартаку» нужно, чтобы не половина команды возила трусы, а вообще никто не возил. Удастся ли это в матче против «Салавата», честно говоря, для меня вопрос. «Салават» будет играть активно. Но и «Спартак» будет активничать.
- Кто победит? Поскольку уфимцы умеют и знают, как побеждать, думаю, преимущество будет на их стороне, - отметил эксперт. - Ставлю на победу хозяев. «Салават Юлаев» показывает в этом сезоне, что, если ему дают вести игру, дают выйти вперёд на две шайбы, дальше разрыв будет только расти. Думаю, что в этом матче как минимум в две шайбы уфимцы выиграют.
Следующая игра домашней серии состоится 18 сентября, «Салават Юлаев» сыграет с череповецкой «Северсталью».