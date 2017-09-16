Скрипач Владимир Спиваков откроет матч «Салават Юлаев»-«Спартак» в Уфе

- «Салават» в последнем матче обыграл «Торпедо», воспользовавшись ошибкой защитника нижегородцев, - напомнил Алексей Бадюков. - Что касается «Спартака», он уступил в Нижнекамске. Как признался после матча наставник москвичей Вадим Епанчинцев, у него половина команды возила трусы. Чтобы побеждать, «Спартаку» нужно, чтобы не половина команды возила трусы, а вообще никто не возил. Удастся ли это в матче против «Салавата», честно говоря, для меня вопрос. «Салават» будет играть активно. Но и «Спартак» будет активничать.