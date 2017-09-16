Десять тысяч первокурсников Башкирии прошли парадом по улицам Уфы

Десять тысяч первокурсников ВУЗов и ССУЗов Башкирии приняли участие в Параде российского студенчества, об этом сообщается на сайте мэрии Уфы. Молодые люди прошли с флагами учебных учреждений прошли одной колонной от Советской площади до Парка Ватан по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.