Десять тысяч первокурсников Башкирии прошли парадом по улицам Уфы

Десять тысяч первокурсников ВУЗов и ССУЗов Башкирии приняли участие в Параде российского студенчества, об этом сообщается на сайте мэрии Уфы. Молодые люди прошли с флагами учебных учреждений прошли одной колонной от Советской площади до Парка Ватан по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.
Подобные парады прошли сегодня в 28 крупных городах страны. Главная их цель – дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.
Кульминацией парада стала праздничная церемония посвящения в студенты в парке Ватан, на которой присутствовали
заместитель главы мэрии Уфы Сынтимир Баязитов, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая и ректоры вузов.
На празднике почетные гости вручили участникам Парада символический студенческий билет, зачетную книжку, ключ к знаниям и даже фрагмент «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами. В заключении студенты вузов спели хором всемирный студенческий гимн «Гаудеамус».