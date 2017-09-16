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Десять тысяч первокурсников Башкирии прошли парадом по улицам Уфы

16 сентября 2017, 20:14
Подобные парады прошли сегодня в 28 крупных городах страны.

Десять тысяч первокурсников ВУЗов и ССУЗов Башкирии приняли участие в Параде российского студенчества, об этом сообщается на сайте мэрии Уфы. Молодые люди прошли с флагами учебных учреждений прошли одной колонной от Советской площади до Парка Ватан по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.

Подобные парады прошли сегодня в 28 крупных городах страны. Главная их цель – дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.

Кульминацией парада стала праздничная церемония посвящения в студенты в парке Ватан, на которой присутствовали

заместитель главы мэрии Уфы Сынтимир Баязитов, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая и ректоры вузов.

На празднике почетные гости вручили участникам Парада символический студенческий билет, зачетную книжку, ключ к знаниям и даже фрагмент «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами. В заключении студенты вузов спели хором всемирный студенческий гимн «Гаудеамус».

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#Новости#Надежда Валитова#Город
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