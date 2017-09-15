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Юрий Сергиенко: Скривенс выкатывается из ворот? Не смогли использовать

15 сентября 2017, 09:52
Защитник ХК «Торпедо» Нижний Новгород, автор единственной шайбы в ворота «Салавата Юлаева» прокомментировал итоги встречи (1:2).

- Хорошо играли до ошибки, - сказал Юрий Сергиенко. - И просто такой матч тяжелый. Ну, так получилось. Ничего страшного. Мы команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.

- Не ошиблась ли команда, когда в третьем периоде ушла в оборону, ведь всего три броска в створ нанесла ваша команда?

- Да, видимо ошиблась. Но так вышло.

- Что можете сказать о своей заброшенной шайбе?

- Дэн (Денис Паршин - прим.) отработал, пацаны закрыли. Их большая заслуга в моей шайбе.

- Обращали внимание, что Скривенс часто из ворот выкатывается?

- Да, знали, хотели использовать. Но мало получалось.

- Как вообще хотели использовать, больше зону возле борта закрывать или как?

- Агрессивнее идти на него и не давать ему дальше продолжений.

- Ваша прошлая игра была, когда Вы отыгрывались с 0:2, сегодня Уфа «закамбэчила», почему так происходит?

- Будем работать, смотреть видео. Будем работать над этим.

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