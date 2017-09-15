Юрий Сергиенко: Скривенс выкатывается из ворот? Не смогли использовать

- Хорошо играли до ошибки, - сказал Юрий Сергиенко. - И просто такой матч тяжелый. Ну, так получилось. Ничего страшного. Мы команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.
- Не ошиблась ли команда, когда в третьем периоде ушла в оборону, ведь всего три броска в створ нанесла ваша команда?
- Да, видимо ошиблась. Но так вышло.
- Что можете сказать о своей заброшенной шайбе?
- Дэн (Денис Паршин - прим.) отработал, пацаны закрыли. Их большая заслуга в моей шайбе.
- Обращали внимание, что Скривенс часто из ворот выкатывается?
- Да, знали, хотели использовать. Но мало получалось.
- Как вообще хотели использовать, больше зону возле борта закрывать или как?
- Агрессивнее идти на него и не давать ему дальше продолжений.
- Ваша прошлая игра была, когда Вы отыгрывались с 0:2, сегодня Уфа «закамбэчила», почему так происходит?
- Будем работать, смотреть видео. Будем работать над этим.