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УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 9 раз по итогам августа

15 сентября 2017, 10:49
Банк УРАЛСИБ по итогам августа 2017 года увеличил объемы автокредитования в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 586 млн рублей.

Рост объемов кредитования связан с реализацией комплекса мероприятий по развитию данного направления бизнеса в УРАЛСИБе. В частности, в августе Банк УРАЛСИБ присоединился к новым программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также были улучшены условия кредитования для индивидуальных предпринимателей: появилась возможность получения кредита по 2-м документам, увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн рублей по программе "АВТОПАРТНЕР", до 1,5 млн рублей – по программам "Lada Финанс", "FAW" и программам государственного субсидирования.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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