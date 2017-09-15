УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 9 раз по итогам августа

Рост объемов кредитования связан с реализацией комплекса мероприятий по развитию данного направления бизнеса в УРАЛСИБе. В частности, в августе Банк УРАЛСИБ присоединился к новым программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также были улучшены условия кредитования для индивидуальных предпринимателей: появилась возможность получения кредита по 2-м документам, увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн рублей по программе "АВТОПАРТНЕР", до 1,5 млн рублей – по программам "Lada Финанс", "FAW" и программам государственного субсидирования.