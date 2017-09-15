Сергей Собянин похвалил Ялалова за активное участие в Московском форуме

Известно, что Сергей Собянин направил в Администрацию города официальное письмо благодарности за активное участие и приглашает его принять участие в форуме уже в 2018 году.
- Московский урбанистический форум-2017 подтвердил репутацию авторитетной площадки для обмена опытом. Высказанные на Форуме идеи и предложения будут способствовать разработке новых подходов в мировой урбанистике и практической реализации проектов, повышающих качество жизни населения Москвы, российских и зарубежных агломераций. Приглашаю Вас, уважаемый Ирек Ишмухаметович, принять участие в очередном, VIII Московском урбанистическом форуме в 2018 году. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в решении вопросов развития столицы России, - отмечает в письме Сергей Собянин.
Напомним, что в этом году в своем выступлении на форуме Ирек Ялалов предложил вернуться к эпохе Советского Союза. По его мнению, федеральному центру стоит помогать в финансировании приоритетных проектов в городах-миллионерах и крупнейших агломерациях.
Он напомнил, что в 50-е годы прошлого века были объединены Уфа и Черниковск, а в 80-е город стал миллионером. Тогда, по его словам, вся инфраструктура, в том числе строительство трамвайных путей, мостовых сооружений и т. д., финансировалась тогда из советского центра.