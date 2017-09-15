Сергей Собянин похвалил Ялалова за активное участие в Московском форуме

Он напомнил, что в 50-е годы прошлого века были объединены Уфа и Черниковск, а в 80-е город стал миллионером. Тогда, по его словам, вся инфраструктура, в том числе строительство трамвайных путей, мостовых сооружений и т. д., финансировалась тогда из советского центра.