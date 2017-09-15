Рустэм Хамитов наградил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева

– Вы очень много сделали для республики, работая и в 1980-е, и в 1990-е, и в 2000-е годы. Были интересные события, в которых вы принимали активное участие, – сказал Хамитов. – Все хорошо знают, что при вашем участии прошло становление налоговой службы республики. Вы были её первым руководителем, сразу же взяли курс на информационные технологии, информатизацию. Это было первым подобным опытом в Российской Федерации. Думаю, что не в последнюю очередь это послужило тому, что и в Москве вы работали сильно, крепко, стали министром Российской Федерации по налогам и сборам.