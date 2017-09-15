mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Российские регионы показали рекордно низкую инфляцию

15 сентября 2017, 15:10
В российских регионах зафиксирована рекордно низкая инфляция

Причиной этому послужил неплохой урожай фруктов и овощей, а также высокий уровень покупательской способности населения, сообщает Life.ru.

По результатам исследования во многих регионах России была зафиксирована рекордно низкая инфляция. По последним данным её уровень составляет 4% и ниже.

— Количество регионов, в которых по итогам августа инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, составило 73 из 85 регионов, что является рекордом за всё время наблюдения. В июле было 62 таких региона, — отметили в министерстве.

Эксперты утверждают, что причиной такой низкой инфляции стал хороший урожай, а в регионах, где не развито сельское хозяйство, например, на Севере, инфляцию можно объяснить хорошей покупательской способностью из-за высоких зарплат.

Материалы по теме
Инфляция в Башкирии с начала года составила 2,6%В России рост цен на лекарства в 2017 году в три раза превысил инфляцию Марат Кашапов: В Башкирии наблюдается снижение темпов инфляции
#Новости#Инфляция#Деньги#Налог#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48