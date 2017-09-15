mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Энвер Лисин: «Торпедо» - самый серьёзный соперник, с которым мы сыграли

15 сентября 2017, 09:44
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Энвер Лисин ответил на вопросы журналистов после матча с «Торпедо», который завершился со счётом 2:1 в пользу «уфимцев».

- Мы старались не дать им возможность что-то создать в атаке, - сказал Энвер Лисин. - Когда пропускаешь всего один гол, ты всегда близок к победе. И получилось, что забили свои голы. Дома играли, поддержка болельщиков. Мы в конце их дожимали, дожимали и в итоге забили.

- Почему так мало шайб в матче? Безголевой второй игровой отрезок. Было много моментов…

- Я считаю, что у них сильная команда, и они здорово играли. Никто не хотел уступать. Сейчас такой хоккей, не всегда получается много забивать. Самое главное – мы победили. Главное -результат.

- Было очень много удалений, с чем это можете связать?

- Всегда играем одинаково. Просто когда какие-то удаления дают, когда-то нет. Сегодня решили так играть, что удаляли за всё, поэтому было много удалений. Иногда бывает по четыре-шесть минут дают играть. Мы естественно не хотели проигрывать, они тоже. С хорошим настроем. Наверное «Торпедо» - самый серьёзный соперник, который был. Было интересно сыграть с ними.

- В прошлой встрече «Торпедо» «закамбэчило», отыгравшись с 0:2, сегодня Уфа совершила камбэк, с чем это можно связать? Не было опасений, что это может повториться в сегодняшнем матче?

- Я не знаю. Просто выходишь, об этом не думаешь, играешь. С опасением на лёд не хочется выходить.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл дома рижское «Динамо»«Салават Юлаев» - «Динамо» (Рига): Дебют Елизарова удался«Салават Юлаев» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48