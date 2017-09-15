Энвер Лисин: «Торпедо» - самый серьёзный соперник, с которым мы сыграли

- Всегда играем одинаково. Просто когда какие-то удаления дают, когда-то нет. Сегодня решили так играть, что удаляли за всё, поэтому было много удалений. Иногда бывает по четыре-шесть минут дают играть. Мы естественно не хотели проигрывать, они тоже. С хорошим настроем. Наверное «Торпедо» - самый серьёзный соперник, который был. Было интересно сыграть с ними.