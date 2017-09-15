Энвер Лисин: «Торпедо» - самый серьёзный соперник, с которым мы сыграли

- Мы старались не дать им возможность что-то создать в атаке, - сказал Энвер Лисин. - Когда пропускаешь всего один гол, ты всегда близок к победе. И получилось, что забили свои голы. Дома играли, поддержка болельщиков. Мы в конце их дожимали, дожимали и в итоге забили.
- Почему так мало шайб в матче? Безголевой второй игровой отрезок. Было много моментов…
- Я считаю, что у них сильная команда, и они здорово играли. Никто не хотел уступать. Сейчас такой хоккей, не всегда получается много забивать. Самое главное – мы победили. Главное -результат.
- Было очень много удалений, с чем это можете связать?
- Всегда играем одинаково. Просто когда какие-то удаления дают, когда-то нет. Сегодня решили так играть, что удаляли за всё, поэтому было много удалений. Иногда бывает по четыре-шесть минут дают играть. Мы естественно не хотели проигрывать, они тоже. С хорошим настроем. Наверное «Торпедо» - самый серьёзный соперник, который был. Было интересно сыграть с ними.
- В прошлой встрече «Торпедо» «закамбэчило», отыгравшись с 0:2, сегодня Уфа совершила камбэк, с чем это можно связать? Не было опасений, что это может повториться в сегодняшнем матче?
- Я не знаю. Просто выходишь, об этом не думаешь, играешь. С опасением на лёд не хочется выходить.