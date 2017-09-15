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Депутат из Башкирии предложил штрафовать продавцов некачественного бензина

15 сентября 2017, 17:47
Теперь изготовители и продавцы некачественного топлива, возможно, будут платить немалые штрафы.

Депутат Госдумы РФ из Башкирии Зариф Байгускаров предложил новый законопроект, который вводит ответственность за изготовление и продажу некачественного бензина и других видов топлива. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Народный избранник предложил установить штраф для изготовителей и продавцов топлива в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Также предполагается штраф в размере 1% от суммы выручки за продажу топлива, если реализуемая продукция не будет соответствовать качеству.

- В ходе обсуждения законопроекта мною было предложено привлекать к ответственности за данное правонарушение не только предпринимателей и предприятия, но и граждан, поскольку имеются случаи, когда и они занимаются производством и продажей некачественного топлива, - пишет Зариф Байгускаров.

Он также отмечает, что данный закон просто необходим. Это уменьшить риск повреждения автомобиля от некачественного топлива. Так, например, 2015 году Росстандартом было проверено около 4 тысяч заправок, более 40% из которых не соответствовали техническим регламентам.

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