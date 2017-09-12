В Уфе отложили открытие затопленного аномальным ливнем офиса МФЦ

Напомним, этот офис, расположенный в низине, оказался почти наполовину затоплен стремительными неуправляемыми дождевыми потоками в результате сильнейшего и затяжного ливня, содержавшего почти двухмесячную норму осадков. Судя по видеокадрам, попавшим в соцсети, вода внутрь помещений попала через окна, когда уровень уличных стоков достиг определенной высоты. По словам очевидцев, люди спасались из затопленных помещений, в панике вылезая на улицу через разбитые окна.