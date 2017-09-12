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Posted 12 сентября 2017, 09:01

Published 12 сентября 2017, 09:01

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе отложили открытие затопленного аномальным ливнем офиса МФЦ

12 сентября 2017, 09:01
Ранее представители ведомства сообщали, что организация возобновит работу после 10 сентября.

Офис многофункционального центра на улице 50 лет СССР в Уфе пока не принимает граждан. В помещении идут работы по оценке ущерба, нанесенного наводнением 4 сентября, такое сообщение появилось на сайте МФЦ Башкортостана в понедельник.

Ранее сообщалось, что офис закрыт до 10 сентября, пока не будут устранены последствия подтопления.

Вчера, 11 сентября, вечером, стало известно, что офис многофункционального центра по улице 50 лет СССР в Уфе, 30/5, который оказался затоплен после сильнейшего ливня 4 сентября, пока останется закрытым. Об этом сообщили представители ведомства на своем официальном сайте.

- На месте ведется работа комиссии по установлению размера причиненного материального ущерба. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении.

Выдача готовых документов производится в операционном зале МФЦ в ТЦ «Башкирия» по ул.Менделеева, 205А.

Напомним, этот офис, расположенный в низине, оказался почти наполовину затоплен стремительными неуправляемыми дождевыми потоками в результате сильнейшего и затяжного ливня, содержавшего почти двухмесячную норму осадков. Судя по видеокадрам, попавшим в соцсети, вода внутрь помещений попала через окна, когда уровень уличных стоков достиг определенной высоты. По словам очевидцев, люди спасались из затопленных помещений, в панике вылезая на улицу через разбитые окна.

Помимо МФЦ, чей офис больше всего пострадал от затопления, в этом же здании находятся помещения Росреестра и Кадастровой палаты. К счастью, их кабинеты и архивы документов, в том числе Единый государственный реестр недвижимости в бумажном виде, не пострадали.

Как пояснила Медиакорсети помощник руководителя регионального Управления Росреестра Наталья Шагиева, сотрудники ее ведомства приступили к работе в штатном режиме уже на следующий день после потопа.

#Татьяна Майорова,#Происшествия#Новости#Ливень
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