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Posted 11 сентября 2017, 05:32

Published 11 сентября 2017, 05:32

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Игрок «Уфы» Дмитрий Живоглядов: Отвратительно сыграли, будем разбираться

11 сентября 2017, 05:32
Сюжет
Болеем за наших
Что говорили игроки после матча «Уфа» - «Краснодар».

10 сентября ФК «Уфа» проиграла на домашнем стадионе «Нефтяник» «Краснодару» - 0:1.

И вот что сказали игроки обеих команд сразу после матча.

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов после игры был на эмоциях:

- Проиграли, отвратительно сыграли, будем разбираться.

Защитник «Краснодара» Сергей Петров оценил игру как тяжелую:

- Соперник хорошо обороняется, хорошо, что забили.

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин также отметил, что оборону «Уфы» тяжело взламывать:

- Тяжело взламывать такую оборону, тем более с первых минут, когда у соперника много сил. Но мы продолжали контролировать мяч, это сказалось во втором тайме, когда команда немного подсела, и у нас появились свободные зоны.

#Разиф Абдуллин#Спорт#Видео#Болеем за наших#Новости
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