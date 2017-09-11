Игрок «Уфы» Дмитрий Живоглядов: Отвратительно сыграли, будем разбираться

Posted 11 сентября 2017, 05:32
Published 11 сентября 2017, 05:32
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
10 сентября ФК «Уфа» проиграла на домашнем стадионе «Нефтяник» «Краснодару» - 0:1.
И вот что сказали игроки обеих команд сразу после матча.
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов после игры был на эмоциях:
- Проиграли, отвратительно сыграли, будем разбираться.
Защитник «Краснодара» Сергей Петров оценил игру как тяжелую:
- Соперник хорошо обороняется, хорошо, что забили.
Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин также отметил, что оборону «Уфы» тяжело взламывать:
- Тяжело взламывать такую оборону, тем более с первых минут, когда у соперника много сил. Но мы продолжали контролировать мяч, это сказалось во втором тайме, когда команда немного подсела, и у нас появились свободные зоны.