В Башкирии депутаты запретят родителям называть детей необычными именами

- Вопрос о необходимости таких изменений поднимался давно и активно обсуждался широкой общественностью. К сожалению, некоторые чересчур креативные родители склонны злоупотреблять своими полномочиями при выборе имени ребенка – пояснил Константин Толкачев. - Подобные случаи фиксировались в разных регионах. Такие родители не задумываются о том, что новорожденный – не их собственность, а полноправный гражданин своей страны, и не в их праве калечить его судьбу, давая имя, с которым ребенку будет жить тяжело и неприятно. Мы, взрослые, несем ответственность за своих детей.