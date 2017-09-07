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Posted 7 сентября 2017, 12:55

Published 7 сентября 2017, 12:55

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Башкирии депутаты запретят родителям называть детей необычными именами

7 сентября 2017, 12:55
Спикер регионального парламента Константин Толкачев решил пресечь злоупотребления чересчур креативных родителей.

В ближайшее время депутаты Госсобрания-Курултая РБ намерены рассмотреть новый законопроект «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Республики Башкортостан», касающийся запрета различных странных имен для детей. Запрет будет касаться родителей и опекунов, которые вправе выбирать имя для ребенка.

- Вопрос о необходимости таких изменений поднимался давно и активно обсуждался широкой общественностью. К сожалению, некоторые чересчур креативные родители склонны злоупотреблять своими полномочиями при выборе имени ребенка – пояснил Константин Толкачев. - Подобные случаи фиксировались в разных регионах. Такие родители не задумываются о том, что новорожденный – не их собственность, а полноправный гражданин своей страны, и не в их праве калечить его судьбу, давая имя, с которым ребенку будет жить тяжело и неприятно. Мы, взрослые, несем ответственность за своих детей.

Чтобы оградить детей от чрезмерного креатива взрослых, депутаты предлагают запретить использование в именах детей буквенно-цифровых обозначений, символов, бранных слов, а также указаний на должности, ранги и титулы.

Что касается фамилии чада, то она должна соответствовать фамилии его родителей. Если же у папы и мамы фамилии разные, то либо нужно будет выбрать одну из них, либо записать в метриках двойную фамилию, через дефис.

– Данные нормы уже прописаны в федеральном законодательстве. Теперь нам предстоит закрепить их и на республиканском уровне, – уточнил Константин Толкачев.

К слову говоря, в нашей республике случаев нарушения уже действующего в данной сфере федерального законодательства пока не было зарегистрировано. Но для профилактики депутатаы решили все-таки принять изменения в законодательство.

Тем не менее республиканский законопроект послужит хорошей профилактической мерой.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Имя
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