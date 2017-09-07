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Posted 7 сентября 2017, 12:02

Published 7 сентября 2017, 12:02

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Эксперты минэкологии отчитались об итогах проверки питьевой воды в Уфе

7 сентября 2017, 12:02
Слухи о химикатах и прочих вредных веществах, попавших в водопровод, не нашли подтверждения.

Сегодня, 7 сентября, министерство экологии Башкирии публично отчиталось о результатах проверки качества питьевой воды.

Как уточнили в минэкологии, для проверки были взяты образцы не только питьевой воды из водопровода, но и воды из ручья Чернушка, а также трех точек реки Шугуровка, а также в устье реки возле Степановского и Тимашевского переездов.

Выводы экспертов оказались утешительными: превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, характерных для производств бывшего предприятия «Химпром», не выявлено.

Напомним, накануне в соцсетях стало стремительно распространяться сообщение о том, что в реки попала загрязнённая вода с территории законсервированного завода «Химпром», и ее усиленно хлорируют перед попаданием в водопровод. Данную информацию уже опровергли вчера в «Уфаводоканале» и мэрии Уфы.

#Татьяна Майорова,#Город#Новости#Ливень
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